A Fazenda recebe 2ª punição em 2 horas e ficará 36 horas sem água quente

Na tarde de sábado (5) em A Fazenda 16 (Record), Flor causou uma nova punição.

O que aconteceu

Menos de duas horas após Sacha aumentar a punição que deixou a casa sem piscina e ofurô, Flor descumpriu outra regra.

A peoa desceu para a área dos animais com a garrafa de água, o que é proibido nas regras do reality.

A punição de Flor foi mais severa. A casa ficará 36 horas sem água quente.

Flor lamentou a punição e prometeu que não irá mais tomar água na garrafa para evitar.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após eliminação de Larissa, quem é o favorito para vencer o reality? Resultado parcial Total de 16075 votos 0,30% Albert Bressan 1,81% Babi Muniz 8,10% Camila Moura 15,70% Cauê Fantin 0,31% Fernanda Campos 0,26% Fernando Presto 4,52% Flor Fernandez 0,10% Flora Cruz 0,10% Gui Vieira 0,52% Gilsão 0,85% Gizelly Bicalho 0,70% Juninho Bill 4,83% Júlia Simoura 0,59% Luana Targino 25,19% Raquel Brito 1,04% Sacha Bali 17,89% Sidney Sampaio 0,09% Suelen Gervásio 2,89% Vanessa Carvalho 2,53% Yuri Bonotto 0,35% Zaac 11,33% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 16075 votos

