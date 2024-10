Guitarra, reza e strip-tease de freira: como foi final do Miss Bumbum 2024

11 modelos disputaram a final do Miss Bumbum 2024 na noite desta sexta-feira (4) em São Paulo. Bruna Dias, representante da Paraíba, foi a vencedora do concurso.

Imagem: Thiago Duran

O que aconteceu

Candidatas tiveram dois minutos para uma apresentação artística durante a final. Bruna Dias garantiu vitória com uma dança sensual ao som de "Amor Livre", de Filipe Ret.

Pâmella Michelliny (Bahia) chegou ao palco fantasiada de freira e fez um strip-tease. Dançando o hit "Like a Prayer", de Madonna, a modelo trans terminou a apresentação mostrando uma bandeira com a mensagem: "ser vista para continuar viva".

Sabrina Rabanne (Alagoas) animou o público ao se apresentar como uma guitarrista sexy. Ela caminhou ao lado do público e também exibiu um número de pole dance durante a apresentação.

Imagem: Thiago Duran

Tiele Azambuja (Rio Grande do Sul) trouxe a cultura gaúcha para o palco do Miss Bumbum. Após se apresentar com um dançarino, ela tirou o roupão e terminou o show como uma passista de escola de samba. "Força RS", era a mensagem escrita em sua camiseta.

Patrícia de Paula (Rio de Janeiro), que terminou a primeira fase do concurso como candidata mais votada, também empolgou público. Ela sambou ao som de "Cheia de Manias", hit do Raça Negra.

Apresentadora do Miss Bumbum fez uma oração. Ana Akiva foi pastora de uma igreja evangélica por cinco anos antes de vender conteúdo adulto. Ela foi participante do concurso em 2014.

Vitoriosas da noite

Com a vitória de Bruna Dias, Tiele Azambuja (Rio Grande do Sul) terminou o concurso em segundo lugar. A terceira colocada foi Pâmella Michelliny (Bahia).

Imagem: Thiago Duran

Em votação entre as candidatas, Rafaela Dias (Sergipe) foi eleita a Miss Bumbum Simpatia da edição. Patrícia de Paula (Rio de Janeiro) venceu como Miss Bumbum Revelação.

Contabilização dos votos durou quase uma hora. Durante o período, público acompanhou show do cantor Roberto Mhoreti — que se apresenta nas finais do concurso desde 2022.