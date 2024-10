'Difícil cair a ficha': Luísa Sonza fala da falta que Marília Mendonça faz

Luísa Sonza admite que até hoje tem dificuldade em falar sobre a morte de Marília Marília Mendonça. "Não consigo entender. Não consigo falar dela no passado. Até hoje não me entra na cabeça", disse a gaúcha, pouco antes de se apresentar na homenagem This Is Marília Mendonça, no sábado (5), no Allianz Parque, em São Paulo.

O que ela disse

Sobre a homenagem, Luísa revelou que é uma noite muito importante pois eterniza "ela se eterniza nos nossos corações, nas músicas". "Acho que ela conquistou isso, conquistou ser eterna no nosso coração, no nosso país. Acho que ela merece isso, sempre vai merecer e sempre tem que ser reverenciada dessa maneira, Essa é a Marília Mendonça."

Eu acordei de manhã e pensei: se prepara, acordei de manhã e falei, ai meu Deus do céu. Porque eu quero realmente celebrar com alegria. Quero que a galera se divirta e que a gente celebre as músicas dela. Eu me preparei de uma maneira em focar, em trazer alegria e diversão para as pessoas e que a gente celebre de uma maneira alegre toda essa discografia maravilhosa que ela tem. Luísa Sonza

Luísa revelou que o seu primeiro contato com a Rainha da Sofrência foi na casa de Luan Santana. "Foi há muitos anos, no Luan Santana. Eu sou muito fã dela, tirei uma selfie com ela e sim, eu que pedi. A gente se aproximou mais depois, claro, mas foi esse o primeiro contato."

A cantora de "Chico" também revelou quais são suas músicas prediletas de Marília Mendonça. "Meu Deus do céu, essa pergunta é muito difícil. Tem muita música mesmo que eu gosto dela: 'Graveto', 'Troca de Calçada', 'Sem Sal'..."

Para Luísa, lembrar de Marília deixa o coração mais quentinho. "Ela me mandou um dia uns prints de um livro que ela estava. A gente estava passando por momentos amorosos parecidos. Então a gente trocou muita, muita ideia mesmo, e quase sempre eu volto para ver os textos ou os áudios. Então, essas lembranças são muito fortes."

Sonza contou que a memória mais viva que ela tem é o clipe "Melhor sozinha". "A gente resolveu não gravar um clipe e, sim, o dia a dia. Gravamos o nosso dia inteiro juntas no estúdio. Fazendo churrasco, bebendo e tal. É uma lembrança muito forte e foi muito bom ter vivido isso."