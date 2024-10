Com fila de fãs e oração, corpo de Cid Moreira é enterrado em Taubaté (SP)

O corpo de Cid Moreira foi enterrado neste sábado (5), em Taubaté, no interior de São Paulo. O ex-apresentador do Jornal Nacional (Globo) morreu aos 97 anos, na quinta-feira (3), em Petrópolis (RJ).

O que aconteceu

Ex-âncora foi sepultado ao lado da primeira mulher, Olga Radenzev, atendendo a um pedido do próprio comunicador. O corpo foi enterrado no Cemitério da Venerável Terceira Ordem, por volta de 09h30.

Fátima Sampaio, viúva de Cid Moreira Imagem: Paula Maria Prado/colaboração para Splash

Cid amava Taubaté. Conheço de cor todas as histórias dele na cidade. Então não tem como não acatar esse último pedido dele. Ele queria ficar ao lado da sua primeira esposa, da filha... Não tenho ciúme! Conheci ela, inclusive. Cid era amor. Fátima Sampaio, viúva, em conversa com Splash

Comboio deixou o local do velório às 9h. Fãs formaram uma fila na entrada para dar o último adeus ao ex-apresentador do JN. Às 8h40, admiradores do comunicador fizeram uma oração.

Vim ontem, às 19h30, depois do serviço, e voltei hoje antes do trabalho. Cid Moreira marcou minha infância, com o seu 'Boa noite' e, depois, com o quadro Mister M, no Fantástico. É um imenso orgulho ele ser taubateano. Sempre me pareceu uma pessoa humilde, que amava sua terra. Marcilio Adam, 34 anos, Lavador, em conversa com a reportagem

A paixão de Cid Moreira por Taubaté foi lembrada por quase todos os presentes. "Comecei a acompanhar a carreira de Cid Moreira na década de 1970, quando eu morava no Maranhão. Quem diria que, anos depois, eu estaria morando na cidade dele", disse Benedito Miguel Silva, 59, autônomo, que chegou às 5h30 no Memorial Sagrada Família.

Responsável pela última entrevista feita com Cid, há três meses, para uma rádio taubateana e compartilhada no canal do YouTube do apresentador, o jornalista Dimas Oliveira Jr., 65 anos, também esteve presente.

Na ocasião, enviei as perguntas a ele que me enviou as respostas gravadas. Foi uma entrevista muito comovente, com histórias de sua adolescência, antes da fama, em Taubaté. Cid tinha uma memória invejável, lembrou nomes de pessoas importantes na sua vida e feitos de muitos anos atrás. Dimas Oliveira Jr., jornalista

Segundo o memorial, entre a noite de sexta (4), quando o corpo chegou após o velório no Rio de Janeiro, e a manhã deste sábado, cerca de 1.000 pessoas passaram pelo local. Estiveram também presentes, membros da equipe de Cid, amigos próximos e familiares. Seus filhos não compareceram.

Último velório de Cid Moreira teve fila de fãs e oração Imagem: Paula Maria Prado/Colaboração para Splash

Corpo chegou no interior de São Paulo às 19h, de sexta-feira (4), conforme apurado pela reportagem. A cerimônia foi interrompida por volta das 22h e retomada na manhã de hoje. A viúva chegou por volta das 7h30.

Velório no Rio de Janeiro

Público comparece ao velório de Cid Moreira no Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro Imagem: Filipe Pavão/Splash

Ex-âncora foi velado na cidade serrana de Petrópolis (RJ) e, depois, no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro. Cerimônia na sede do governo do estado contou com a presença de familiares, amigos e fãs.

A esposa de Cid, Fátima Sampaio, deu detalhes sobre os desejos dele para o enterro. "Ele falou para mim que quer ser enterrado em Taubaté, perto da primeira esposa, da filha que foi, do neto que foi", disse em entrevista ao Encontro (Globo).

A primeira esposa de Cid foi Olga Verônica Radenzev, com quem ele foi casado de 1970 a 1972. Jacira Moreira, filha mais velha de Cid, morreu em 2020, vítima de enfisema pulmonar.

Morre Cid Moreira

Cid Moreira apresetando o 'Jornal Nacional' em 1994, dois anos antes de deixar a bancada do telejornal Imagem: Reprodução/Globoplay

Cid morreu na quinta-feira (3) aos 97 anos. A informação foi divulgada por Fátima Sampaio, esposa do apresentador, a Patrícia Poeta, que fez o anúncio no Encontro. Ele estava internado há um mês, disse Fátima em depoimento ao programa.

O apresentador e locutor enfrentava dificuldade de funcionamento dos rins desde 2022 e, por esse motivo, recorria a sessões de diálise e se mudou para as proximidades do hospital. O tratamento passou a ser realizado em casa com a ajuda de sua mulher e da equipe médica.