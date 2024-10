'Desespero', acerto de contas e mais: como foi 3ª festa de A Fazenda 16

Com tema "Surrealismo" e muitas flores, a terceira festa de A Fazenda 16 (Record) foi marcada por muita conversa entre os peões.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Confira os principais acontecimentos:

Gizelly disse que Sacha está agindo para manipular os participantes e espectadores. O peão ficou cabisbaixo após a gravação da "Hora do Faro" com Larissa Tomásia, e deixou a festa após menos de duas horas.

Yuri chamou Babi para conversar após os dois se envolverem em uma treta esta semana. Ele ressaltou que não apontou no rosto de nenhuma participante, nem insultou Babi. A conversa escalonou para uma treta após a festa.

Luana pediu para saber o que Cauê conversava com outros participantes. O peão havia acabado de consolar Yuri, e deu um abraço em Raquel Brito.

Cauê afirmou não ter medo de cancelamento enquanto consolava Yuri. O bombeiro desabafava sobre as discussões em que se envolveu e os insultos que recebeu, quando Cauê tentou tranquilizá-lo. Cauê enfrentou críticas em 2023 após trair sua namorada, Alícia X. Ela estava confinada na edição anterior do reality show rural.

Gizelly, Sue e Raquel apontaram que Vanessa mudou após Larissa Tomásia ser eliminada. Para elas, Vanessa está com medo de ir para a Roça.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após eliminação de Larissa, quem é o favorito para vencer o reality? Resultado parcial Total de 15582 votos 0,26% Albert Bressan 1,86% Babi Muniz 8,34% Camila Moura 15,88% Cauê Fantin 0,31% Fernanda Campos 0,26% Fernando Presto 4,61% Flor Fernandez 0,10% Flora Cruz 0,10% Gui Vieira 0,52% Gilsão 0,85% Gizelly Bicalho 0,70% Juninho Bill 4,99% Júlia Simoura 0,61% Luana Targino 24,10% Raquel Brito 1,03% Sacha Bali 18,02% Sidney Sampaio 0,10% Suelen Gervásio 2,98% Vanessa Carvalho 2,61% Yuri Bonotto 0,35% Zaac 11,42% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 15582 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso