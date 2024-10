Cid Moreira: filhos não vão a enterro em SP; entenda a briga na Justiça

Roger e Rodrigo Moreira, filhos de Cid Moreira, não apareceram no enterro do pai, neste sábado (5), em Taubaté (SP). Os dois, que passaram os últimos anos brigados com o comunicador, protocolaram na Justiça um pedido de abertura do inventário no mesmo dia em que Cid morreu.

Eles dizem não saber se o pai fez um testamento. A princípio, o valor da causa foi determinado em R$ 100 mil, até que seja apurado o patrimônio do apresentador: "É do conhecimento dos filhos que o pai tinha e deve ter muitos imóveis e direitos autorais, contas em bancos, aplicações, recebimentos outros", diz o documento.

Ex-âncora do Jornal Nacional (Globo) foi sepultado ao lado da primeira mulher, Olga Radenzev, atendendo a um pedido do próprio. O corpo foi enterrado no Cemitério da Venerável Terceira Ordem, por volta de 09h30, com a presença de familiares, amigos e fãs.

Briga com os filhos

Cid Moreira apresetando o 'Jornal Nacional' em 1994, dois anos antes de deixar a bancada do telejornal Imagem: Reprodução/Globoplay

Os filhos acusam Fátima de dilapidar o patrimônio do apresentador. Desde 2021, Roger e Rodrigo acusam a madrasta de transferir para a própria conta e de parentes mais de R$ 40 milhões que eram de Cid, vender 11 dos 18 imóveis dele e manter o jornalista em "cárcere privado".

Cid Moreira negou as acusações. O apresentador rebateu a narrativa de que a esposa teria se aproveitado de sua senilidade. Em entrevista a Splash, ele disse ainda que os filhos "erraram de uma maneira definitiva" motivados por "interesse financeiro". A interdição retiraria seu direito de administrar os próprios bens. Ele declarou que sentia "vergonha" e que Roger e Rodrigo queriam "atrapalhar seu casamento".

O Ministério Público visitou a casa de Cid Moreira e concluiu que ele não sofria maus-tratos durante a convivência com Fátima. O promotor que analisou o caso afirmou que não encontrou "indícios que sustentem uma denúncia ou um processo de inquérito", e pediu o arquivamento de um dos processos abertos por Roger e Rodrigo.