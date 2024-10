Bruno Mars e fãs fazem no Brasil uma grande festa de aniversário sem fim

O estádio do MorumBis se alternou entre vibe de karaokê e pista de dança na noite de sexta (4), durante a primeira apresentação da serie de shows que o cantor havaiano Bruno Mars, 38, fará por estádios e arenas pelo Brasil.

O que aconteceu

Conhecidos como hooligans, os fãs do artista ganharam de presente as apresentações extras dos dias 4 e 5, no MorumBis. Para muitos que tinham perdido a esperança de ver o intérprete de "When I Was Your Man" ao vivo, o show extra foi a oportunidade perfeita para presentear pessoas queridas e promover comemorações junto da "Bruninho party".

Um ano depois dos aclamados shows na 1ª edição do festival The Town, em 2023, o cantor tem na agenda 14 apresentações, em cinco cidades diferentes do país. O último show acontece só no dia 5 de novembro, em Belo Horizonte.

Festão de aniversário

Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, Bruno Mars disse: "Os shows no Brasil sempre são diferentes porque a energia das pessoas é diferente". "A última vez foi tão incrível que agora eu quero comemorar o meu aniversário lá". A voz de "Locked Out of Heaven" vai comemorar o seu aniversário de 39 anos em uma das apresentações de São Paulo, em 8 de outubro.

Ele não será o único. "Eu me dei de presente de aniversário o ingresso do show do Bruno Mars", diz Mariana Junque, 29.

A aniversariante Mariana comemorou com a amiga Patri?cia no show do Bruno Mars em São Paulo Imagem: Alexandre de Melo/UOL

Ela explica que sonhava há muito tempo ver de perto os passinhos de "Bruninho" e sua banda The Hooligans, mas era muito nova em 2012 e não conseguiu ingressos em 2017 e 2023. "A gente vai dançar muito com 'Uptown Funk'", previa Mariana sobre o hit que encerrou a apresentação com fogos e jogos de luzes.

Presente surpresa

"Lá da nossa casa dava pra ouvir o showzão do Bruno Mars no The Town, em 2023, e ficamos com muita vontade de ver de perto", conta Thamye Val, 34, engenheiro civil. Ele explica que fez um grande esforço para comprar o primeiro lote de ingressos para os shows deste ano, mas eles esgotaram rapidamente.

Thamye comprou um par de ingressos do show de Bruno Mars e fez questão de fazer uma surpresa para Aliriane Imagem: Alexandre de Melo/UOL

Sua esposa, a bancária Aliriane Rocha, 31, não escondeu a tristeza por não terem conseguido comprar os ingressos; no entanto, quando abriram novas datas de shows em São Paulo, Thamye comprou os ingressos e fez uma surpresa. "Ela não acreditava mais que daria, sabe? E três dias atrás, eu revelei que comprei a data extra. Ela abriu um sorrisão", diz.

Primeiro show da vida

Camila Costa, 28, está acostumada com grandes eventos em seu trabalho de marketing, mas a sua irmã Maria Luisa, 12, estava indo no primeiro grande show. "Eu adoro o Bruninho, mas a minha irmã é muito hooligan apaixonada. Ela está planejando a um tempão esse show e acho que estou até mais feliz por causa dela', diz Camila.

As irmãs Maria Luisa e Camila revelam o amor por Bruno Mars em suas camisetas Imagem: Alexandre de Melo/UOL

Festa do Bruninho

Giovana Martins, 13, Amanda, 12, e Rafaela 14, não falam de outra coisa desde maio. "Hoje a gente ficou desde às 8h30 preparando roupa, maquiagem e tudo mais. E olha que o show é só às 21h", explica Rafaela.

Giovana escreveu no rosto com glitter e canetinha o número 24, uma referência ao terceiro álbum e um dos maiores hits do cantor e compositor havaiano. "Eu vim acompanhar, mas sei que não tem uma viva alma independentemente da idade que não vai pular nesse show", diz Ana Martins, 51, fonoaudióloga e responsável pelas meninas.

Pedacinho para casa

A adoração dos fãs é tão grande, que vale tirar foto com o cover do artista, Jhonny Matos, ou tirar foto com um Bruno Mars de papelão em tamanho real. "Eu entro na brincadeira quando começam a falar comigo como se eu realmente fosse o Bruno Mars. Há casos em que a pessoa se convence tanto que não percebe nem quando eu volto a falar em português", explica Jhonny Matos sobre a sua divertida carreira, entre acenos para o público e muitos pedidos de selfie.

A vendedora Aline Luz, 38, aproveitou para tirar uma selfie com o Jhonny Matos, cover de Bruno Mars Imagem: Alexandre de Melo/UOL

Setlist do show de 4/10