Bárbara: 'A Fazenda ainda precisa de uma história mais forte'

No Central Splash de sexta-feira (4), Chico Barney e Bárbara Saryne repercutiram os possíveis vencedores de A Fazenda. Com os embates nos primeiros dias, Zé Love e seus aliados logo ganharam um favoritismo do público.

O colunista lembra que em A Fazenda 15, Rachel Sheherezade entrou como uma das favoritas do público, mas com sua expulsão do programa, outros nomes apareceram. Com a saída da jornalista, a coroa de favorita foi passada para Jaque Grohalski, que venceu o reality rural. "Então acho que o favoritismo inicial é realmente muito relevante."

Porém, ele também argumenta que, por mais que o público goste muito do Zé Love, Babi Muniz e alguns aliados, ainda não está definido como foi o caso de Davi e Rachel, que já entraram abraçados pelo público.

"Acho que ainda precisa de uma história mais forte e de personagens que consigam sustentar. O Zé Love as vezes tem umas atitudes que eu não sei se ela vai conseguir manter", avalia Bárbara. Ela analisa que uma das maneiras do jogo virar seria o grupão se dividir e se atacar entre si. "Isso deixa o grupinho se ofuscar e isso muda um pouco o jogo."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após eliminação de Larissa, quem é o favorito para vencer o reality? Resultado parcial Total de 13245 votos 0,22% Albert Bressan 2,16% Babi Muniz 9,68% Camila Moura 15,58% Cauê Fantin 0,35% Fernanda Campos 0,28% Fernando Presto 4,70% Flor Fernandez 0,09% Flora Cruz 0,10% Gui Vieira 0,54% Gilsão 0,96% Gizelly Bicalho 0,72% Juninho Bill 5,63% Júlia Simoura 0,69% Luana Targino 21,83% Raquel Brito 1,04% Sacha Bali 18,12% Sidney Sampaio 0,11% Suelen Gervásio 2,73% Vanessa Carvalho 3,04% Yuri Bonotto 0,39% Zaac 11,03% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 13245 votos

