Após menos de 2 horas, Sacha deixa festa de A Fazenda

Sacha Bali foi o primeiro a deixar a 3ª festa de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

O peão saiu do evento pouco tempo após o início. Ele ficou apenas cerca de uma hora e meia na festa.

Mais cedo, o peão já havia confessado não estar "no clima" para a festa. Ele passou um tempo deitado em silêncio antes do evento.

Sacha é um dos principais assuntos da noite. O peão vem sendo criticado pelos participantes pela forma com que agiu com Larissa Tomásia no confinamento.