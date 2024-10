Yuri ameaça sair da Fazenda e Sacha fala em recomeço: 'É só o 1º tombo'

Após a briga com Zaac, Yuri confessou ter vontade de deixar A Fazenda 16 (Record) na madrugada desta sexta-feira (4).

O que aconteceu

Na mesa da cozinha, junto ao "grupão", Yuri compartilhou a vontade de deixar o reality. "Tô a fim de vazar, mano", disse.

Flora logo criticou. "Tá maluco? Quer fuder mais ainda a gente?", disse. "Não vai, não", completou Camila.

Flora disse que a saída de Larissa "é só o primeiro tombo". "É só uma batalha, parceiro", completou Sacha.

Mais tarde, ainda na madrugada, Sacha conversou com Yuri. "Eu nunca entrei em nenhuma briga se eles não começassem. Eu posso ter excedido em alguns momentos, mas nunca busquei briga sozinho, ou que eu fui. Foi sempre que começou com alguma coisa. Tô com minha consciência limpa do que eu fiz,. mas também só estando aqui dentro para saber como são as pessoas", lamentou o bombeiro.

O ator consolou o amigo. "Mas tu não vai desistir, não, caralho! Pelo amor de Deus".

Yuri disse que ficaria e os dois se abraçaram. "Aqui é uma chance nova da gente recomeçar. Relaxa. Todo mundo erra, já vi vários erros que eu tive e tô aprendendo com eles."

