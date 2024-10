Virginia Fonseca mostra a barriga 26 dias após parto do 3º filho

Virginia Fonseca, 25, mostrou nesta sexta-feira (4) como está sua barriga 26 dias após o parto do terceiro filho, José Leonardo.

O que aconteceu

A influenciadora postou uma foto recebendo uma massagem no abdome, que já está bem menos inchado. "Massagem é vida. De coração", disse ela em seus stories no Instagram.

Virginia mostrou que tem feito aplicações de laser na cicatriz de sua cesárea, além de fazer compressas no local. "Eu amo me cuidar! Me sinto bem", escreveu a empresária.

Virginia Fonseca mostra barriga 26 dias após 3º parto Imagem: Reprodução/virginia

Virginia também já havia compartilhado o estado de sua barriga dez dias após o parto. A influenciadora tirou uma selfie no espelho de top e calcinha.

A empresária deu à luz José Leonardo no dia 8 de setembro. Ela também é mãe de Maria Alice, 3, e Maria Flor, 1.