Ticiane explica motivo de Ana Paula Siebert ter mais fotos de Rafa Justus

Ticiane Pinheiro, 48, contou o porque Ana Paula Siebert, 35, tem mais fotos de Rafaella Justus, 15, filha da apresentadora com o empresário Roberto Justus, 69, que ela.

O que aconteceu

Recentemente, Ticiane contou que Rafa não a deixa postar fotos dela. Porém, a adolescente costuma aparecer nas redes sociais da madrasta, Ana Paula Siebert.

Uma seguidora questionou a apresentadora o motivo disto acontecer. "Na casa do pai, sempre tem um fotógrafo com eles, e ela acaba fazendo fotos profissionais. Em casa, não tem isso. Nas viagens, eu que faço as fotos, então ela acaba não aprovando as minhas fotos", explicou Tici.

Ela também explicou o porque as pessoas costumam ver Rafa mais com a família paterna do que com a materna. "Rafa mora comigo, nossa rotina é do dia a dia mesmo. Não costumo fazer muitos vídeos e fotos com ela, e ela está em uma idade que não curte muito. Eu respeito. Com a família do pai, ela tira mais fotos e aparece mais porque eles sempre têm um vídeo maker e fotógrafo com eles".