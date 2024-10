Rio Jazz Fest: assinante UOL paga meia em festival de encontros inusitados

O Rio Jazz Fest 2024, que era conhecido como Blues & Jazz Festival, promete reunir grandes nomes da música em encontros musicais inusitados, nos dias 12 e 13 de outubro, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Pepeu Gomes, Angela Ro Ro, Lenine e Marcelo D2 são algumas das atrações que se apresentarão no festival, que celebra a fusão do jazz e do blues com a música brasileira.

Os assinantes UOL têm direito a 50% de desconto no valor da inteira de até quatro ingresso para ingressos de Pista e Lounge.

Serão no total sete encontros: Marcelo D2 e Marcos Valle, Barão Vermelho e Angela Ro Ro, Pepeu Gomes e Sandra Sá, Lenine e o maestro holandês Martin Fondse, Chico Cesar e Zeca Baleiro, Mart'nália e Moska, e Toni Garrido e Zezé Motta. Alceu Valença faz show solo, e a discotecagem na abertura e nos intervalos fica nas mãos do DJ Marcelinho da Lua.

Rio Jazz Festival

Sábado (12)

18h - Mart'nália & Paulinho Moska

20h - Lenine convida Martin Fondse

22h - Pepeu Gomes convida Sandra Sá

0h - Barão Vermelho convida Angela Ro Ro

Domingo (13)

16h - Chico César & Zeca Baleiro

18h - Toni Garrido convida Zezé Motta

20h - Alceu Valença

22h - Marcelo D2 convida Marcos Valle

Onde: Marina da Glória, Rio de Janeiro

Informações: https://riojazzfest.com.br/