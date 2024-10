RBD comemora acordo judicial com ex-empresário: 'Muito satisfeitos'

A banda RBD e seu ex-empresário, Guillermo Rosas, chegaram a um acordo nos tribunais sobre o dinheiro gerado pela turnê internacional Soy Rebelde Tour, no ano passado.

O que aconteceu

O litígio chegou ao fim mediante a promessa de pagamento, pela banda, de US$ 4,7 milhões (R$ 25,7 milhões) à empresa de Rosas, TH6. É menos da metade dos U$S 10,07 milhões que o empresário reclama dos ex-clientes.

Um comunicado assinado pelos cantores Christopher Uckermann, 37, Maite Perroni, 41, e Christian Chávez, 41, celebrou a decisão. "Hoje, no dia mundial de RBD, não há melhor forma de celebrá-lo do que fazendo justiça. Finalmente, depois de um ano, este assunto foi concluído. A verdade está do nosso lado", começa a nota oficial.

O trio destacou a importância de os artistas lutarem contra os abusos e as vilezas da indústria do entretenimento. "Sentimos a responsabilidade de enfrentar os desafios que podem surgir na indústria, sendo nossa prioridade a proteção dos direitos dos artistas. Este é um lembrete para que os jovens artistas tenham coragem de se defender e exigir respeito. Nesta indústria, é vital lutar pelos seus direitos. Estamos muito satisfeitos com o resultado de nossa ação e continuaremos defendendo a justiça e o respeito no mundo artístico."

No primeiro semestre deste ano, o RBD declarou que Guillermo Rosas havia desviado dinheiro dos shows da Soy Rebelde Tour. O empresário sempre negou as acusações.