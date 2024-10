Cid Moreira pediu para ser enterrado com 1ª esposa; quem foram seus amores?

Cid Moreira, que morreu nesta quinta-feira (3) aos 97 anos, foi casado quatro vezes durante sua vida. Saiba quem foram as esposas do ex-apresentador do Jornal Nacional — que pediu para ser enterrado ao lado da primeira, Nelcy.

Nelcy Moreira

Deste relacionamento, poucos detalhes são públicos, mas Nelcy foi a primeira esposa de Cid e era mãe de sua filha mais velha, Jaciara, que morreu aos 50 anos, em 2020, vítima de um enfisema pulmonar. Em entrevista a Patrícia Poeta em 2023, o jornalista lamentou a perda da primogênita.

"Ela poderia ser uma grande apresentadora. Mas a droga... surgiu a droga e ela não conseguiu", comentou Cid, referindo-se ao vício em cigarro. Nas redes, ele também falou da morte de Jaciara logo após o influenciador Whindersson Nunes comunicar a perda do primeiro filho. "Não perdi a minha filha bebê, ela era bem adulta e mesmo assim uma parte de mim morreu com ela. Imagina os sonhos e as expectativas que uma criança traz para nossas vidas?", escreveu à época.

Jaciara Moreira, filha de Cid Moreira com Nelcy Imagem: Acervo pessoal/Reprodução TV Globo

Jaciara também foi mãe de Alexandre, que morreu em 1996 aos 21 anos em um acidente de carro, segundo acervo da TV Globo e do Jornal Zero Hora. No Encontro desta quinta (3), a viúva Fátima Sampaio contou que era desejo de Cid descansar ao lado de Nelcy, Jaciara e Alexandre. "Ele falou para mim que quer ser enterrado em Taubaté, perto da primeira esposa, da filha que foi, do neto que foi."

Olga Verônica Radenzev Simões

Cid foi casado com Olga entre 1970 e 1972 e com ela teve o filho Rodrigo Moreira. No programa "Balanço Geral São Paulo", da TV Record, o segundo filho do apresentador contou a Fabíola Reipert que a iniciativa da separação partiu da mãe.

"O Cid e a minha mãe conviveram até quando eu tinha um ano e meio. Minha mãe deixou o Cid, não foi o Cid que deixou a minha mãe. Minha mãe me contou, eu não me recordo, que eu estava aprendendo a andar e derrubei objetos no chão ao puxar uma toalha de mesa. Ela me disse que ele me bateu. Ela não suportou isso, é um detalhe que poucas pessoas sabem", disse.

Rodrigo Moreira é filho biológico de Cid Moreira Imagem: Reprodução: Record TV / Instagram

Após a separação, Olga teria tentado que Cid e o filho se reaproximassem, de acordo com Rodrigo. No entanto, os dois nunca tiveram laços próximos. Nos últimos anos, ele entrou na Justiça contra o pai por abandono afetivo, pedindo uma indenização de R$ 1 milhão — entenda aqui o imbróglio legal.

Ulhiana Naumtchyk Moreira

O terceiro casamento de Cid, com a cabeleireira Ulhiana,durou de 1993 a 2000, de acordo com a Globo, e gerou um filho adotivo: Roger Moreira, sobrinho de Ulhiana. Em entrevista à revista IstoÉ em fevereiro de 2024, Roger cita que a relação teria sido mais longa e que a adoção por parte de Ulhiana e Cid teria sido, na verdade, um sequestro.

Roger, que já moveu ações na Justiça junto ao irmão Rodrigo contra o pai e a viúva Fátima — acusando-a de maus-tratos ao apresentador, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e pedindo a interdição de Cid e uma indenização —, relatou que Cid não teria deixado que ele retornasse ao Rio Grande do Sul para a casa de seus pais quando ele tinha cerca de 15 anos e que o teria abusado sexualmente cerca de 1.790 vezes durante oito anos. O apresentador sempre negou as acusações.

Cid com Ulhiana e Roger na década de 90 Imagem: Reprodução

O filho adotivo ainda entregou à jornalista Fabíola Reipert um áudio que supostamente comprovaria que Fátima e Cid estavam tendo um caso extraconjugal quando ele ainda era casado com Ulhiana. Em um vídeo no Instagram em 2022, Cid voltou ao seu arquivo e mostrou imagens em revistas de viagens que fez com Fátima, Ulhiana e seu novo namorado após o divórcio — relatando que o casamento haveria acabado "numa boa". Segundo o casal, Ulhiana e Cid continuaram amigos logo após o término e ela costumava pedir a benção do ex-marido em seus novos relacionamentos.

O afastamento aconteceu posteriormente, quando ela teria passado a frequentar demais a casa de Cid e Fátima e acabou incomodando o casal. Relembre o relato:

Fátima Sampaio

Cid e Fátima se conheceram em novembro de 2000, quando ela tinha 35 anos e ele, 72. Na época, ela era jornalista da revista "Caras" e havia sido pautada para cobrir um torneio de tênis no hotel Marina Park, do qual ele participava. Durante esta primeira entrevista foi que os dois acabaram se interessando um pelo outro, relembrou o casal no canal do apresentador no Youtube em 2020.

"Eu estava jogando, já tinha ganhado o primeiro set e estava me achando", se divertiu. "Quando estava chegando no segundo set e parei para virar de lado, eu vi o cabelão dela. Daí que eu olhei e falei: 'Hum, ela é bonitinha'." Para Fátima, a sintonia foi imediata.

"Comecei a fazer entrevista com ele e ficamos sentados um tempão. Eu acompanhei ele nos quatro dias do evento, só que começou a acontecer alguma coisa entre a gente. Foi muito impactante, foi lindo. Nós entramos numa sintonia de outra dimensão. Da entrevista, passamos a falar da nossa vida, ele começou a falar da vida dele", relembrou. Ele acabou convidando-a para trabalhar com ele e os dois começaram a namorar no ano seguinte. Em 2006, Cid e Fátima se casaram e viveram juntos até a morte do ex-âncora.