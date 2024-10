Peoas dão bronca em Sacha por iludir Larissa em A Fazenda: 'Dava abertura'

Com o fim da gravação do programa "Hora do Faro" em A Fazenda 2024 (RecordTV), os participantes repercutiram as plaquinhas de Larissa Tomásia. A segunda eliminada do reality show apontou Sacha Bali, com quem viveu um affair no confinamento, como "desleal" e "manipulador".

O que aconteceu

Suelen Gervásio e Flora Cruz conversaram com Sacha. Elas ressaltaram as atitudes do peão que podem ter confundido Larissa.

Suelen: "Alguma coisa dava a entender para ela que estava de boa estar ali, naquela situação, porque você dava abertura, por mais que você ache que não. Se eu deito do lado de um cara, e o cara fica me abraçando, eu fico achando que ele quer".

Sacha: "Na moral, em todas as conversas que a gente teve, todas as brincadeiras que vocês fizeram...".

Flora: "A gente estava fazendo uma brincadeira, no mínimo, muito boba em comparação a vocês, que estavam deitados de conchinha, pô".

Suelen: "A gente achava que você ignorava, mas, ao mesmo tempo, estava gostando".

Flora: "Chega na mesa do almoço e brinca de 'sogro', 'filho', não sei o quê...".

Sacha: "Em momento nenhum eu fiquei confortável com essas brincadeiras. Pedi para vocês pararem várias vezes".

Flora: "Tudo bem, mas a culpa não é nossa. Você que deitou com ela".

Sacha: "Ela que veio comigo! Eu queria construir uma relação com ela aos poucos. Queria mesmo. Não vou falar que não tinha nenhum interesse nela".

Flora: "A gente não está aqui pra apontar erro. O que a gente está falando é: se você não queria construir uma relação com ela desde o início, que não brincasse. Não beijasse".

Sacha: "Eu queria, mas aos poucos".