Maquiadora acusa Garth Brooks de estupro em processo

Por Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - O cantor Garth Brooks foi acusado de estupro e abuso sexual em um processo impetrado nesta quinta-feira por uma cabeleireira e maquiadora , cujas acusações são negadas pelo ídolo da música country.

Em queixa registrada na Corte Superior de Los Angeles, uma mulher afirmou que prestou serviços de maquiagem e cabeleireira a Brooks de 2017 a 2020. Ela alega que o artista a estuprou em um quarto de hotel de Los Angeles em 2019, quando ela o acompanhava para prepará-lo para um evento.

Ela também disse que Brooks, vencedor do Grammy com "Friends in Low Places", apareceu nu repetidas vezes em sua frente, e apalpou seus seios enquanto ela fazia o cabelo e a maquiagem dele. Ele também enviou mensagens de texto com conteúdo sexual explícito.

Em comunicado, Brooks argumentou que as acusações são falsas e que a mulher está tentando extorqui-lo.

"Nos últimos dois meses, fui molestado com todo tipo de ameaças, mentiras e histórias falsas sobre como será o meu futuro se eu não passar um cheque de muitos milhões de dólares", disse.

"É como ter uma arma carregada apontada para a minha cara."

"Dinheiro secreto, não importa quanto ou quão pouco, ainda é dinheiro secreto. Na minha opinião, isso significa que estou admitindo um comportamento do qual sou incapaz - atos horríveis que nenhum ser humano jamais deveria fazer a outro", acrescentou.

No processo, a mulher disse que Brooks tentou se antecipar ao processo dela com sua própria ação legal. Ela disse que, em setembro, Brooks entrou com uma queixa não identificada no Mississippi alegando que havia uma mulher que era "uma extorsiva mentirosa que pretendia destruir sua reputação profissional".

Brooks reconheceu a queixa no Mississippi, dizendo que ela foi apresentada "para se manifestar contra a extorsão e a difamação de caráter" e foi submetida anonimamente "para o bem das famílias de ambos os lados"

"Confio no sistema, não temo a verdade e não sou o homem que eles me descreveram", acrescentou Brooks.

Brooks, de 62 anos, é um dos músicos que mais venderam discos na história, com mais de 162 milhões de álbuns.

(Reportagem de Lisa Richwine)