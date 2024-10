Madá cai para trás ao flagrar Jão aos beijos com Cacá em 'Volta por Cima'

No capítulo de sábado (5), da novela "Volta por Cima" (Globo), Madá (Jéssica Ellen) cai para trás ao flagrar Jão (Fabrício Boliveira) beijando Cacá (Pri Helena).

O que vai acontecer

Tudo começa quando a protagonista decidir falar com Edson (Ailton Graça) a favor de Jão. "Vim aqui pedir pro senhor não demitir ele. O Jorge Correa é um excelente funcionário, seu Edson. Competente. Todo mundo gosta dele", diz ela.

Madá explica que está fazendo isso por tudo que o fiscal fez durante o acidente de ônibus. "Foi ele que pediu pra você vir falar comigo?", pergunta o ricaço. "Não, ele nem sonha. Tô me metendo porque meu pai gostava muito do Jão. Falava o quanto ele é esforçado, educado, culto. Sem contar o ato heroico que ele teve no acidente do ônibus. Se não fosse por ele, eu podia não estar aqui!", responde a irmã de Tati (Bia Santana).

Edson fica convencido e decide recontratar Jão. Feliz, a mocinha encontra Cida (Juliana Alves) que convence a amiga a ir até a roda de samba onde o amigo de Sidney (Adanilo) está tocando para contar a novidade.

Ao chegar ao local, Madá vê Jão beijando Cacá. "Bora lá falar com eles e contar pro Jão o que você conseguiu pra ele!", diz a motorista de ônibus. "Peraí, Cida. O Jão tá... ocupado", responde a amiga ao ver o beijão.

Madá (Jéssica Ellen) e Cida (Juliana Alves) observam o beijo de Cacá (Pri Helena) e Jão (Fabrício Boliveira) em 'Volta por Cima'

