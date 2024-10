Luiza Possi manda áudio por engano para Daniel: 'Privada entupiu'

Luiza Possi, 40, revelou ter confundido o contato do cantor Daniel, 56, com o do pedreiro que trabalha em sua casa.

O que aconteceu

Luiza mandou um áudio para o cantor por engano. "Quando eu confundi o Daniel cantor com o Daniel pedreiro. Quem mais já passou por isso?", escreveu ela em um vídeo divulgado no Instagram nesta sexta (4).

No áudio, Possi pergunta quando Daniel poderia retomar o trabalho em sua casa. "Oi, Daniel, tudo bem? Então, quinta e sexta não choveu. Como é que vai ser? Quando você está pensando em continuar as obras aqui?", questiona ela.

A cantora chega a falar que seu vaso sanitário está entupido e pede ajuda. "Outra coisa, a luz do meu banheiro quebrou, a privada entupiu, e a gente não sabe", diz ela na gravação.

Daniel reagiu ao engano com bom humor e falou sobre os perrengues da colega. "O maior problema é a privada", escreveu o músico em resposta, com vários emojis de risada, de sofrimento, além de uma figurinha. "Meu Deus, que horror", concluiu Luiza sobre a confusão.

Nos comentários do post, seguidores também se divertiram com a história. "Daniel cantor nunca erra, o problema é a privada mesmo", escreveu um perfil. Outro brincou com a música do cantor: "Eu me amarrei, eu me amarrei na sua construção".