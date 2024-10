Leão: Humilhada, viúva de Cid Moreira mostra força ao chorar e narrar morte

A viúva de Cid Moreira, Fátima Sampaio, narrou nesta quinta-feira (3) para a imprensa os últimos momentos do jornalista antes de seu falecimento.

Fatima se emocionou na despedida de Cid, de quem foi companheira por mais de 20 anos, e disse estar em um "estado esquisito" e "fora de mim".

Leão Lobo elogia a força de Fátima. "Ela foi tão humilhada durante o tempo que foi parceira dele em vida. E está aí, uma mulher forte", avalia. "Ninguém é perfeito, e eles viveram uma bela história de amor — foram felizes".

Luto é processo demorado

Yas Fiorelo diz que o luto é "covarde" e um processo que demora para ser vivido. "Às vezes prendemos as pessoas ao nosso lado, porque não queremos ficar sem", avalia.

Segundo a comentarista, Fátima foi genuína em sua fala para a imprensa. "Foram mais de 20 anos, muito tempo juntos, Óbvio que ela vai ficar triste", diz.

Assista à íntegra do Splash Show:

