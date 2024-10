Laura Keller posa nua durante retiro de ioga para mulheres

Nesta sexta-feira (4), Laura Keller chamou a atenção ao publicar novas fotos em que aparece nua.

O que aconteceu

Nas redes sociais, a influenciadora posou em meio à natureza totalmente nua e refletiu sobre suas mudanças. "Há tantas coisas do meu Eu do passado com as quais eu não ressoo mais, mas eu a amo da mesma forma. Ela estava crescendo. Ela estava fazendo o seu melhor. Ela lutou muito para me trazer até aqui. Obrigada", escreveu na legenda.

Laura fez as fotos em um retiro de ioga para mulheres. "Essas fotos foram feitas em um retiro de Yoga para mulheres. Um retiro de pura força, empatia e empoderamento. Foi lindo e natural. As fotos foram feitas em total contato com a natureza e nosso mais profundo íntimo. Apenas gratidão".

Nos comentários, ela recebeu vários elogios: "Você é maravilhosa", disse uma seguidora; "Linda", exaltou outra; "Uma deusa", escreveu uma terceira.