K-pop: Lisa e Woosung lançam músicas; Yuta vira roqueiro em seu debut solo

Mais uma sexta e com ela o nosso já tradicional giro de notícias com o que rolou de mais importante no Universo K-pop. Siga nosso canal no whatsapp para ficar sempre por dentro de tudo, e nossa newsletter semanal sobre música, dramas e lançamentos.

Lisa apresentou sua nova música no Global Citizen Festival. Intitulada "Moonlit Floor", a canção contém sample do hit dos anos 1990 "Kiss Me", da banda Sixpence None The Richer. Veja aqui:

O "Army Help The Planet", fandom brasileiro do BTS, está incentivando seus membros a votarem em candidatos que defendam a pauta ambiental e se posicionem a favor da preservação da Amazônia. Leia aqui.

Saíram as primeiras fotos conceito do próximo comeback do Aespa, e estamos obcecados pela peruca rosa da Giselle. Musas cyberpunk, vem aí outro hit. O quinto mini álbum do grupo, "Whiplash", será lançado dia 21 de outubro!

Xiaojun (WayV) entrou na onda do último viral do Tiktok, de cacarejar para a galinha não cair e nos entregou esse grande momento:

DAY6 se tornou a primeira banda em 11 anos a conseguir um Perfect All-Kill (PAK). Parabéns pros queridos!

Jennie surgiu loiríssima no desfile da Chanel em Paris!!

Muito legal saber que o logo e a arte do novo disco das ILLIT, "I'll Like You", foi feito pela designer sul-coreana Minju Kim. Ela venceu a primeira temporada do reality show de moda da Netflix, "Next in fashion", e faz muito sucesso com suas criações diferentes e criativas. O comeback das meninas acontece dia 21 de outubro.

Que linda a Wonyoung (IVE) no desfile da Miu Miu na Semana de Moda em Paris. Chiquérrima, bem Audrey Hepburn.

O primeiro disco da Rosé, "Rosie", será lançado dia 6 de dezembro!

Para a tristeza da Louis Vuitton, Felix está super ocupado com a "dominATE World Tour" e não vai conseguir participar da Semana de Moda em Paris. O querido, no entanto, deixou um vídeo fofo promovendo o desfile.

As semanas de moda tem mais idols famosos do que as premiações de fim de ano na Coreia. Vocês gostam disso? Curtem ver idols como embaixadores de grifes famosas? Leia parte da nossa newsletter aqui. Vem muito aí!

Yuta entregou muito j-rock e revolta no seu ótimo debut solo, o disco "Depth". Veja o MV de "Off the Mask":

Essa semana foi especial no Mundinho Stay pois o líder da alcatéia fez aniversário. Parabéns pro ícone Bangchan que fez 27 anos.

A festa de aniversário do Bangchan com o tema i just wanna be part of your SYMPHONY ??



[image or embed] -- Nunca Pause O MV (@npomv.bsky.social) October 3, 2024 at 8:15 AM

Woosung (The Rose) voltou com o disco "4444". Assista "44" aqui:

As musas do ITZY voltarão com o grupo completo e aqui reunimos tudo que vocês precisam saber sobre o comeback delas!!

Minhyuk finalmente foi dispensado do serviço militar e reuniu os queridos todos do Monsta X. Monbebes em festa!

Kiss Of Life lançou o pré-single "R.E.M". Veja o MV aqui:

ATEEZ lançou seu quarto single japonês, "Birthday". Confira aqui: