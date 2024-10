Júlia diz que grupão precisa ter cuidado: 'Todos estavam prepotentes'

Após a eliminação de Larissa na segunda roça de A Fazenda 16 (Record), o grupão se reuniu para conversar sobre os rumos do jogo.

O que aconteceu

Os peões tentaram entender o que pode ter causado a eliminação da ex-BBB.

Entre outros pontos, Júlia apontou que eles estavam muito confiantes. "Prepotência. Não dá pra ter! Chegou o momento aqui que todos estavam prepotentes."

O grupão concordou. Júlia continuou. "A gente não pode afirmar nada. A gente não pode falar do que não vê."

Ela explicou que se referia ao fato de todos terem certeza que Larissa não seria eliminada.

Flora tranquilizou. "Relaxa, todo mundo aqui errou. Não foi só você, não. Eu errei quando fui prepotente porque achei que ele ia sair."

Camila concordou. "Também achei que ia sair. Teve piadinha e eu ri, dei sugestão... Tem que assumir, gente."

