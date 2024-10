'Inventei muita coisa': o dia em que Cid Moreira quebrou protocolo no JN

Apresentar o Jornal Nacional por 26 anos rendeu muitas memórias a Cid Moreira, jornalista que morreu aos 97 anos nesta quinta-feira (3). Dentre elas, a vez que ele surpreendeu o público ao se levantar da bancada e sussurrar parte de um poema.

O que aconteceu

Em entrevista a Splash, ele lembrou da vez que surpreendeu público ao se levantar da bancada e sussurrar trecho de poema de Drummond de Andrade. Papo aconteceu em 2022 na casa do locutor em Petrópolis, na região serrana do Rio, onde viveu por mais de 20 anos.

O jornal era muito formal. Quando morreu o (Carlos) Drummond de Andrade, a direção resolveu me tirar da bancada e ler um trecho do poema dele em pé, aquele (poema) 'E agora, José?'. Daí, eu combinei com o operador (de câmera): 'ó, não fala nada para ninguém. Eu vou fazer e, no final, vou sussurrar. Então, você aumenta o ganho (de som), tá?' Aí, eu falei o poema e o (trecho final) 'E agora, José?' sussurrando.

Cid Moreira a Splash

Isso aconteceu na edição de 18 de agosto de 1987, um dia após a morte do poeta, época em que os jornalistas não levantavam da bancada dos telejornais como é habitual hoje em dia. "Eu fui cumprimentado por todos os colegas, entende? Eu inventei muita coisa no jornal".

No papo com Splash, Cid avaliou como positiva o fato de os apresentadores caminharem pelo cenário dos telejornais atualmente. É uma das mudanças que ocorreram ao longo das últimas décadas e deixaram os telejornais mais informais.

Tudo no mundo evolui. À época, eu tinha que ficar sentadinho ali. Tinha que me comportar. Hoje, o negócio é mais à vontade, mais informal, né? Então, quando você está num clima de formalidade, fica difícil você sair dele. Naquela época, isso era impossível. Hoje, é possível. E, amanhã, outras ideias surgirão... O mundo evolui. O mundo não para. A gente está aqui e está evoluindo. É o nosso compromisso com o mundo, o de evolução. Cid Moreira

Relembre entrevista de Cid Moreira a Splash em julho de 2022: