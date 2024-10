Filhos da princesa Beatrice ganharão título inédito na realeza britânica

Grávida pela segunda vez, a princesa britânica Beatrice, 36, assegurará aos filhos títulos de nobreza até hoje inéditos na realeza do Reino Unido.

O que aconteceu

Tanto sua primogênita, Sienna, 3, como o bebê que está por vir herdarão o título do avô paterno, o conde italiano Alessandro Mapelli Mozzi, 73. Ele é pai do empresário imobiliário Edoardo Mapelli Mozzi, 40, marido de Beatrice desde 2020 e também futuro conde.

O próprio Alessandro já havia tratado do assunto com a imprensa britânica, à época do casamento de Beatrice. "O Edoardo é o único descendente masculino levando a família para a próxima geração. Ele é um conde - sua esposa será uma condessa, automaticamente, e qualquer um de seus filhos será conde ou nobile donna", afirmou ele, em julho de 2020, ao jornal Daily Mail.

A princesa Beatrice é filha do príncipe Andrew, 63, e portanto sobrinha do rei Charles 3º, 75. A notícia de sua segunda gravidez foi divulgada na última terça-feira (1º) pela assessoria do Palácio de Buckingham.