Fernando sobre saída de Larissa: 'Naviou afundou e Rose foi para o rio'

Na manhã desta sexta-feira (04) em A Fazenda, Juninho, Albert, Sidney, Zaac e Fernando conversavam sobre uma possível mudança dos peões adversários depois da saída de Larissa.

O que aconteceu

Zaac: "Eles fazem o que quiser, mas acho burrice da parte deles. Ficarem batendo na mesma tecla. O jogo muda a toda semana. Mas, deixa eles. Cada um com sua tática."

Fernando: "É que eu acho que agora o navio afundou. Vai sair cada um no seu barco."

Zaac: "Tem algumas coisas ali pra mudar ainda."

Albert: "A gente pôs a música do Titanic."

Fernando: "Só que dessa vez a Rose que foi pro fundo do rio!"

Albert imitando os rivais: "Juninho, você me desculpa? Ainda bem que você está aqui. Eu votei em você, mas foi sem querer, viu? Nossa, foram 11 votos, Juninho? Eu não sabia que ia ser tanto."

Sindey imitando os rivais: "Eu votei em você? Não sabia. Mas olha, eu tenho a minha opinião, tá? Ninguém manda na minha opinião."

