Fãs pagam para tirar foto com Bruno Mars de papelão no portão do show em SP

O cantor Bruno Mars começou nesta sexta (4) uma série de seis apresentações em São Paulo, no MorumBis, dentro da turnê brasileira que só termina no dia 5/11, em Belo Horizonte. O público, que não enfrentou grandes filas quando os portões foram abertos, às 16h, aproveitou para registrar a ocasião com a ajuda de fotógrafos que foram vender sua arte na entrada do estádio.

O que aconteceu

Os fãs de Bruno Mars, conhecidos como hooligans, bombaram as vendas de fotos polaroids impressas ou distribuídas on-line em frente ao estádio do MorumBis. Luiz Agostinho, 30, empreendedor, planejou com a noiva vender fotos polaroides impressas no show do astro havaiano.

Luiz veio de Belém (PA) para vender foto impressa no show do Bruno Mars em São Paulo Imagem: Alexandre de Melo/UOL

Luiz mora em Belém (PA) e vende esse tipo de foto nos consultórios dentários que administra. "Vendi 13 fotos nos primeiros 40 minutos", conta. "Todos querem eternizar o show do Bruno Mars, afinal, Bruninho e Brasil é um caso de amor sério."

O fotógrafo Mateus Ramos, 25, sempre vende polaroids em eventos. "É uma lembrança que está na moda, e eu venho lucrando com a ideia faz um tempo", diz.

Mateus não quer mais saber de casamentos; agora ele vende fotos em shows, como no do Bruno Mars, em São Paulo Imagem: Alexandre de Melo/UOL

A ideia pode realmente render uma graninha. Os vendedores que conversaram com Toca disseram que a média de preço gira em torno de R$ 15 a R$ 40 a depender da quantidade de fotos tiradas; o papel de cada foto instantânea dessas custa em média R$ 4.

Astro de papelão

Para guardar o show do Bruno Mars na memória vale tudo, até tirar fotos com o cantor de papelão em tamanho real. "Eu não vou me identificar porque tenho medo de me proibirem de vender por causa de direito autoral. Posso te dizer que estou faturando bem", conta o vendedor.

Hooligans compram fotos com Bruno Mars de papelão Imagem: Alexandre de Melo/UOL

Após tirar cerca de 20 fotos, ele envia o material por e-mail ou WhatsApp para os compradores. E não faltou quem comprasse.