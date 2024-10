Diddy tinha sinal secreto para iniciar 'selvageria' em festas, diz revista

Sean 'Diddy' Combs, 54, teria um 'sinal secreto' para dar início ao momento mais 'hard' de suas festas 'freak-off'.

O que aconteceu

Uma fonte anônima revelou que, quando o tal sinal era dado, muitos convidados se apressavam em deixar o evento, pois atos 'selvagens' passariam a acontecer. Uma vez iniciado o 'lado B' do evento, mulheres começavam a se despir em público, substâncias ilegais passavam a circular entre os convidados e garotas de programas contratadas por Diddy entravam em cena, dispostas a fazer qualquer coisa para agradar seus convidados.

A fonte não especificou qual seria o sinal secreto do rapper, mas ressaltou que esse 'virar de chave' costumava acontecer em um horário específico, entre 2h e 3h da madrugada. "O que acontecia antes das 2 da manhã teria vergonha do que acontecia às 5 da manhã", ressaltou a testemunha à revista US Weekly.

Diddy foi preso em 16 de setembro, sob acusação de estupro, agressão e tráfico sexual. Segundo relatos, ele submetia homens e mulheres a relações sexuais forçadas e gravava os abusos como ferramenta para extorquir posteriormente as vítimas.