De Friends a Stranger Things, 6 exposições imersivas para curtir em SP

Usando recursos de tecnologia e cenografia para criar a sensação de transportar o público para dentro de paisagens diversas — de lugares famosos na literatura, na TV e no cinema até obras de arte e de arquitetura notórias —, as mostras imersivas têm se espalhado pelo mundo.

Em São Paulo há uma série delas em cartaz e Nossa faz uma seleção que vai de "Friends" (estreando em breve) e "Stranger Things" a Notre Dame e missões espaciais.

No fim de semana acontece também um tributo ao Queen à luz de velas no Theatro São Pedro, com o Sexteto de Cordas Monte Cristo, a abertura da mostra Panorama da Arte Brasileira no MAM, roda de samba na Praça das Artes, vivência com discos de vinil para crianças e estreia de musical do Ursinho Pooh para levar os pequenos. Programe-se!

Stranger Things

Imagem: Reprodução/Instagram

Para os fãs do universo dos anos 1980 retratado na produção, a ideia é fazer com que o público se sinta como um dos personagens, lutando no mundo invertido e participando de um estudo no Laboratório de Hawkins. A mostra tem cenas inéditas e comidas e bebidas da série. De R$ 40 a R$ 100 .

Shopping Eldorado - Av. Rebouças, 3970, Pinheiros. Mais informações

Friends - The Experience

Imagem: Divulgação

Agora a volta é para os anos 1990 com exposição da série norte-americana que segue conquistando novas gerações. A mostra chega em novembro na cidade, mas já está rolando venda de ingressos. Dá para tirar fotos em cenários emblemáticos como o Central Perk e a cozinha da Monica.

Shopping Cidade de São Paulo - Av. Paulista, 1230, Bela Vista. Mais informações

Missão Marte

Imagem: Divulgação

Em cartaz desde fevereiro, a mostra bilíngue reúne artefatos de missões espaciais como uma placa do foguete do programa Apollo e um acelerômetro de 1965, roupas dos astronautas e uma réplica do Perseverance, rover que está há mais de dois anos em Marte. Gratuito.

Shopping West Plaza - Av. Francisco Matarazzo, s/n, Água Branca. Mais informações

Harry Potter - The Exhibition

Imagem: Divulgação

Após rodar algumas cidades do mundo, a exposição do universo de Harry Potter na Oca traz adereços e figurinos originais, instalações imersivas de cenários como o Castelo de Hogwarts e a Floresta Proibida em vinte ambientes com experiências visuais, sonoras, táteis e olfativas. De R$ 50 a R$ 170.

Pq. Ibirapuera - Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Portão 2. Mais informações

Notre Dame de Paris: Uma Viagem pela Catedral

Imagem: Divulgação

Em cartaz até dia 20 de outubro, a mostra de realidade aumentada passa pelos mais de 850 anos de história de um dos monumentos mais importantes da França, Patrimônio Mundial da Unesco, construído no século 12 e atualmente em processo de restauro após incêndio em 2019. De R$ 10 a R$ 30.

Galpão do MIS - R. Cenno Sbrighi, 250, Água Branca. Mais informações

Luz AEterna - Ensaio sobre o sol

Imagem: Divulgação

A mostra reúne cinco grandes obras imersivas criadas por artistas brasileiros (na foto, trabalho do estúdio AYA) especialmente para o CCBB, tendo como tema o sol, usando projeções digitais e instalações interativas, com a ideia de produzir uma reflexão sobre meio ambiente de forma poética. Gratuito.

R. Álvares Penteado, 112, Centro Histórico. Mais informações

NÃO PERCA

Candlelight: Tributo ao Queen

Imagem: Divulgação

No sábado (5) às 21h o Theatro São Pedro recebe concerto do Sexteto de Cordas Monte Cristo tocando clássicos do Queen à luz de velas, com músicas como "Radio Gaga", "Bohemian Rhapsody", "Love Of My Life", "A Kind of Magic" e "Crazy Little Thing Called Love" em versão instrumental. De R$ 65 a R$ 230.

R. Barra Funda, 171, Barra Funda. Mais informações

38° Panorama da Arte Brasileira no MAM

Imagem: Divulgação

A mostra que procura reunir representantes da arte nacional tem como mote nesta edição a experimentação e o risco, com trabalhos de 34 artistas de diversas partes do país, como Sallisa Rosa, Pjota, Mestre Nado, Gabriel Massan (foto) e José Adário dos Santos. Gratuito.

Parque Ibirapuera, Portão 3 - Av. Pedro Álvares Cabral, 1301, Vila Mariana. Mais informações

AO AR LIVRE

Samba da Elis na Praça das Artes

Imagem: Divulgação

Para abrir o fim de semana vale passar nesta sexta (4) a partir das 18h30 no Vão da Praça das Artes, na região central, para curtir o Samba da Elis dentro do projeto Samba de Sexta. O grupo foi criado em 2015 para fortalecer as mulheres no samba e se reúne todo terceiro domingo do mês na praça Elis Regina, no Butantã. Gratuito.

Av. São João, 281, Sé. Mais informações

Copa Sesc de Beach Tennis

Imagem: Divulgação

Para quem não dispensa um esporte no fim de semana, tem competição de beach tennis nas areias do Sesc Belenzinho no sábado (5), das 9h às 18h. Os campeões e vice-campeões de cada disputa estarão qualificados para disputar a fase Estadual da Copa Sesc, em dezembro em Bertioga. Gratuito.

R. Padre Adelino, 1000, Belenzinho. Mais informações

COM CRIANÇAS

Ursinho Pooh - O Musical

Imagem: Divulgação

Estreia neste sábado (5) no Teatro Villa Lobos o musical do personagem da Disney, com um cenário que recria elementos da animação, como a árvore de mel e o Bosque dos Cem Acres. O espetáculo tem rodado o mundo após estrear em 2021 em Nova York. De R$ 21 a R$ 250.

Shop. Villa Lobos - Av. Dra. Ruth Cardoso, 4777, 4º andar, Alto de Pinheiros. Mais informações

Disco é Brinquedo!

Imagem: Divulgação

Para tirar a criançada da tela e apresentar o universo dos discos de vinil: esse projeto da DJ Carlu promove uma vivência musical infantil explicando o funcionamento de um toca-discos, as faixas, a divisão lado a lado e a cultura das capas de álbuns. Sáb. (5) às 13h e às 14h30. Gratuito.

Sesc 24 de Maio - R. 24 de Maio, 109, Centro. Mais informações

CINEMA

O Dia Que Te Conheci

Imagem: Divulgação

Comédia romântica nacional que tem sido elogiada pela crítica, o filme se passa em BH e mostra a história de Zeca e Luísa, que se encontram em meio à rotina corrida entre transporte público e trabalho longe de casa. Com Grace Passô e Renato Novaes, o longa é da produtora mineira de "Marte Um" e tem direção de André Novais.

Sessões e ingressos

Coringa - Delírio a Dois

Imagem: Divulgação

Sequência do filme de sucesso de 2019, a produção acompanha o delírio de Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) e a sua nova companheira, a Dra. Harleen Quinzel, ou Lee, vivida pela cantora Lady Gaga, psiquiatra do hospital em que ele está internado. Juntos, eles vão explorar a mente de Fleck para entender como ele virou o Coringa.

Sessões e ingressos