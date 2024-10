'Da água para o vinho': apresentadora do Miss Bumbum foi pastora por 5 anos

Ana Akiva é a apresentadora do Miss Bumbum 2024, que tem final disputada na noite desta sexta-feira (4) em São Paulo. Ela, que atualmente vende conteúdo adulto, foi pastora evangélica por cinco anos.

O que aconteceu

Ana entrou para a igreja em 2015 e se tornou pastora dois anos depois. Ela deixou a religião evangélica em 2022 e afirmou publicamente ter acompanhado casos de corrupção na igreja que frequentava.

Saí da igreja por muitos motivos, mas, principalmente, pela hipocrisia religiosa. Agora estou mostrando o meu corpo aqui no Miss Bumbum e nas minhas plataformas. [...] Mudei da água para o vinho

Ana foi finalista do concurso em 2014, mas não venceu a edição. "É uma vitrine. Se as participantes souberem aproveitar as oportunidades, com certeza vão voar."

Considerando-se "especialista" em bumbum, Ana Akiva também será jurada desta edição. "Será muito difícil, a concorrência está forte", concluiu.