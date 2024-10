'Suborno', silicone e incêndio: as histórias curiosas de Cid Moreira

Em entrevista ao UOL em 2017, Cid Moreira contou uma série de histórias curiosas de sua carreira. Ele morreu na quinta-feira (3), aos 97 anos.

O âncora tentou "subornar" um diretor da Globo para fazer uma campanha de publicidade, mas não deu certo. Em 1969, a Colgate ofereceu R$ 1 milhão para contratar a voz de Cid Moreira, mas àquela altura, a Globo já havia proibido que os jornalistas fizessem propagandas. Cid tentou "subornar" Armando Nogueira, mas não conseguiu.

Eu tentei subornar a direção oferecendo 10%. Armando Nogueira, diretor de jornalismo que era muito amigo meu, disse: 'Não. Você vai ter que escolher'. Aumentei [o valor] para 20%, mas não adiantou. Então pensei, pensei, e resolvi ficar no jornalismo. Cid Moreira

Ele também recusou uma lucrativa propaganda para uma marca de carnes por ser vegetariano. Ele receberia R$ 2 milhões da JBS para anunciar as carnes ao lado de Fátima Bernardes, mas recusou: "Tenho princípios".

Nos anos 1970, aplicou silicone líquido no rosto e quase perdeu a visão. Um amigo aconselhou o apresentador a aplicar silicone líquido na testa para atenuar uma ruga. Após a aplicação, o silicone escorreu pelo rosto e quase fez com que perdesse a visão. "O produto começou a descer e criou uma 'bola'. Batia e doía. Fui obrigado a corrigir com vários cirurgiões. [...] Soube depois que se não tivesse corrigido, o globo ocular poderia ser 'travado'. Já pensou? O silicone foi uma bobagem", disse.

Cid já apresentou o Jornal Nacional de bermuda. "Foi num sábado de Carnaval. Eu estava descendo a serra e, por causa de um temporal, caíram árvores. Vim por Teresópolis e, por isso, perdi muito tempo. Cheguei em cima da hora. Faltavam cinco minutos e o Léo Batista já estava sentado na bancada. Eu tinha camisa, gravata e paletó. Como era só da cintura para cima, botei e sentei. De vez em quando, ainda tenho pesadelos [com o episódio]."

Ao lado de Sérgio Chapelin, passou por um incêndio ao vivo no JN. "Botaram um plástico em um dos holofotes e, com o calor, aquilo começou a pegar fogo. O jornal estava no ar, eu e o Chapelin na bancada. O fogo gerou fumaça e a gente não sabia se continuava. Depois, colocaram o slide do JN e fomos para os comerciais."

O âncora ouviu uma resposta divertida de William Bonner ao falar de um possível recorde à frente do JN. É um ótimo profissional. Um dia eu falei para ele: 'Eu estou no Guiness Book, com 25 anos na bancada, e você tem tudo para bater o meu recorde'. Daí ele falou: 'Não me deseje esse mal'".

Morre Cid Moreira

Cid Moreira morreu aos 97 anos Imagem: Divulgação

Cid morreu nesta quinta-feira (3) aos 97 anos. A informação foi divulgada por Fátima Sampaio, esposa do apresentador, a Patrícia Poeta, que fez o anúncio no Encontro. Ele estava internado há um mês, disse Fátima em depoimento ao programa.

O apresentador e locutor enfrentava dificuldade de funcionamento dos rins desde 2022 e, por esse motivo, recorria a sessões de diálise e se mudou para as proximidades do hospital. O tratamento passou a ser realizado em casa com a ajuda de sua mulher e da equipe médica.