Cid Moreira leu ao vivo no JN ataques à Globo e a Roberto Marinho

Cid Moreira leu um direito de resposta obtido pelo então governador do Rio de Janeiro Leonel Brizola, em 15 de março de 1994, durante o Jornal Nacional. O texto detonava o então presidente da Globo, o empresário Roberto Marinho, e o próprio canal.

Leitura aconteceu cerca de dois anos após o político entrar na Justiça contra a emissora. O processo foi aberto depois que o JN veiculou partes de um editorial que seria publicado no dia seguinte pelo jornal O Globo. À época, o texto trazia o seguinte título: "Para entender a fúria de Brizola".

Canal disse que o então governador sofria de "declínio da saúde mental" e apresentava "deprimente inaptidão administrativa". Naquele ano, o chefe do executivo queria impedir a transmissão dos desfiles das escolas de samba cariocas.

Direito de resposta havia sido escrito dois anos antes da leitura ao vivo e não sofreu atualização no período. O político dizia não reconhecer a Globo com uma "autoridade em matéria de liberdade de imprensa" e que a empresa sustentou "longa e cordial conivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país."

O Brizola, que teve direito de resposta. O que era contra (o que a emissora defendia). Eu não dava vida, falava monocordicamente [de forma monótona], sem enfatizar nada. Cid Moreira, em entrevista ao jornal O Globo

Texto foi lido após longa batalha judicial. A emissora chegou a recorrer ao STJ (Superior Tribunal de Justiça), mas perdeu.

Comunicador apresentou o Jornal Nacional durante 26 anos. A estreia foi em 1969, ao lado de Hilton Gomes, com quem dividiu a bancada por dois anos. A parceria mais lembrada, entretanto, é com Sérgio Chapelin, com quem trabalhou por mais de uma década.

O Jornal Nacional passou por uma reformulação, e Cid Moreira foi substituído, em 1996, por William Bonner e Lilian Witte Fibe. O locutor também integrou a equipe Fantástico.

Morre Cid Moreira

Cid Moreira apresentou o 'Jornal Nacional' por 26 anos Imagem: Memória Globo

Cid morreu na quinta-feira (3) aos 97 anos. A informação foi divulgada por Fátima Sampaio, esposa do apresentador, a Patrícia Poeta, que fez o anúncio no Encontro. Ele estava internado há um mês, disse Fátima em depoimento ao programa.

O apresentador e locutor enfrentava dificuldade de funcionamento dos rins desde 2022 e, por esse motivo, recorria a sessões de diálise e se mudou para as proximidades do hospital. O tratamento passou a ser realizado em casa com a ajuda de sua mulher e da equipe médica.