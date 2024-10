Viúva de Cid Moreira chora e narra últimos momentos em velório no Rio

Abalada, Fátima Sampaio agradeceu a presença da imprensa no velório de Cid Moreira e narrou últimos momentos ao lado do marido.

O que aconteceu

Viúva se aproximou do caixão e se emocionou durante despedida ao homem que acompanhou por mais de 20 anos. Fátima não iria falar com a imprensa por estar abalada, mas trocou de ideia para agradecer. Ela chegou a atender pedido de Patricia Poeta para entrar ao vivo na TV.

Na conversa, ela narrou um dos últimos diálogos com Cid, no qual afirmou ao locutor que ficaria com ele até o fim da vida. "Eu passei a noite de mãozinha dada com ele. Ele tava ficando estranho, eu estava com medo e ele não queria... Ele falou pra mim: 'Deixa eu ir embora. Só você que tá me segurando aqui.' Eu falei: 'Vou segurar até o último fio de cabelo, esse é meu trabalho. Agora, o de Deus é dizer quando é a hora. Quando disser a hora, eu não tenho mais força'", disse.

Eu soltei a mão dele um pouquinho, [...] fui lavar o rosto pra acordar. Eu virei pra lavar a mão, pra ir no banheiro, e ele foi. Foi embora. Fátima Sampaio

Fátima elogiou o marido e lamentou sua partida. "Ele não era santo, era um homem como nós, como vocês. Tinha suas belezas, suas contradições, mas era uma pessoa correta, pagava seus impostos, gostava demais de gente que trabalha, que faz o trabalho com perfeição, como ele gosta. Ele era bom no que fazia, com aquela voz impossível. Vocês tinham o boa noite dele e agora eu fiquei sem o meu todo dia."

Ela ressaltou que o corpo será levado a Taubaté, no interior de São Paulo, a pedido do locutor. "Eu vou sair daqui, vou pra Taubaté entregar ele para a família dele lá. Neto, filha, irmã. Depois, eu vou fazer meu ritual profundo de me guardar no luto, porque não é fácil."

A viúva recebeu as condolências de amigos, incluindo Fátima Bernardes, uma das primeiras a chegar ao velório no Palácio Guanabara. As duas se abraçaram em momento emocionante.

Cid Moreira é velado no Rio

Corpo de Cid Moreira chegou na sede do governo do estado do Rio de Janeiro às 7h50. Ao chegar no Palácio Guanabara, o corpo foi levado pela Guarda de Honra da 1ª CPM, a companhia da Polícia Militar que faz a segurança da sede do governo, ao salão nobre do espaço.

Familiares e amigos prestaram últimas homenagens em cerimônia no Salão Nobre até as 10h. Entre 10h e 13h, fãs do primeiro apresentador do Jornal Nacional também podem prestar condolências em cerimônia aberta.

Já houve uma despedida em Petrópolis (RJ). Na tarde de quinta-feira (3), o corpo de Cid foi velado no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava.

Depois do velório no Rio de Janeiro, o corpo será levado para Taubaté (SP). Era o desejo de Cid ser enterrado em sua cidade natal: "Ele falou para mim que quer ser enterrado em Taubaté, perto da primeira esposa, da filha que foi, do neto que foi", disse sua esposa, Fátima Sampaio, em entrevista ao Encontro.

Cid Moreira enfrentava problemas nos rins desde 2022

Ele dependia de hemodiálise. Com ajuda da esposa e da equipe médica, o apresentador passou a fazer o procedimento em casa e até se mudou para perto do hospital para viabilizar o tratamento.

A internação começou com uma infecção. No Encontro, o médico responsável pelo tratamento afirmou que ele foi internado no dia 4 de setembro com peritonite e infecção urinária. Cid, que já tinha atrofia muscular decorrente da idade, desenvolveu também um quadro de trombose durante o tratamento, dificultando ainda mais sua mobilidade.

Nas últimas semanas, teve um quadro de pneumonia. O boletim médico divulgado no Encontro atesta falência de múltiplos órgãos como causa da morte. Fátima, no entanto, ressalta: ele ficou lúcido até o fim.