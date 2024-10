Cid Moreira: como foi encerramento de último JN apresentado pelo jornalista

Cid Moreira apresentou o Jornal Nacional pela última vez no dia 30 de março de 1996. À época, o departamento de jornalismo da Globo passou por mudanças, e o jornalista assumiu a leitura de editoriais no principal telejornal da emissora carioca.

Encerramento da edição foi marcado pelo anúncio das mudanças. William Bonner e Lillian Witte Fibe assumiram a bancada, que até então era ocupada por Cid e Sérgio Chapelin. A ideia da direção era colocar profissionais envolvidos na edição, de acordo com o Memória Globo.

O Jornal Nacional muda de formato. Ganha mais agilidade, mais análise, opinião e editoriais apresentados por Cid Moreira. E terá como novos apresentadores Lillian Witte Fibe e William Bonner. Sérgio Chapelin

Chapelin foi transferido para o Globo Repórter, atração que apresentou da estreia até 2019. "Agora é momento de pensar, relaxar, experimentar a liberdade total, que todo mundo sonha", disse o jornalista, à época.

Último JN apresentado por Cid terminou com o tradicional "Boa noite". Ele apresentou o programa cerca de oito mil vezes. Foram 26 anos na bancada.

Em 1996, o jornalista também foi escalado para fazer locuções especiais no Fantástico —programa que participou desde a estreia. "Trabalhei no Jornal Nacional e no Fantástico, simultaneamente, durante mais de 10 anos", contou o profissional, ao projeto Memória Globo.

Morre Cid Moreira

Cid Moreira apresetando o 'Jornal Nacional' em 1994 Imagem: Reprodução/Globoplay

Cid morreu nesta quinta-feira (3) aos 97 anos. A informação foi divulgada por Fátima Sampaio, esposa do apresentador, a Patrícia Poeta, que fez o anúncio no Encontro. Ele estava internado há um mês, disse Fátima em depoimento ao programa.

O apresentador e locutor enfrentava dificuldade de funcionamento dos rins desde 2022 e, por esse motivo, recorria a sessões de diálise e se mudou para as proximidades do hospital. O tratamento passou a ser realizado em casa com a ajuda de sua mulher e da equipe médica.