Chico: Larissa tem dor de cotovelo ao perder para mau jogador na Fazenda

Eliminada de A Fazenda 16 (Record), Larissa Tomásia criticou seus rivais e até Sacha Bali em uma participação de "puro gatilho" na Hora do Faro, que vai ao ar neste domingo (6).

Chico Barney, que acompanhou a gravação do programa, diz que Larissa "não estava nada bem" com sua eliminação.

Ela estava em negação. Percebi que ela jamais, nem nos seus sonhos mais deprimentes, imaginou que poderia sair para o Juninho Bill e Fernando. Estava bastante incomodada Chico Barney

Segundo o colunista, Larissa acredita que o Brasil teve "pena" de seus adversários na roça. "Ela se sentiu traída pelo público, porque ela entregou o que queriam", avaliou.

No programa, Larissa avaliou Fernando como "arrogante, falso, desonesto, covarde e venenoso". "Ela está, sim, com dor de cotovelo por ser eliminada por uma pessoa que ela não considerava um bom jogador".

Após 'vergonha alheia' por beijo, Larissa detona Sacha

Larissa tentou diversas vezes se aproximar romanticamente de Sacha Bali na Fazenda, e chegou a protagonizar um momento de "vergonha alheia" para beijá-lo, avalia Dieguinho. "É extremamente constrangedor a forma como ela força o romance com Sacha. Não existe uma abertura para isso. Inclusive, o pedido de beijo é uma das coisas que mais desperta vergonha alheia", avalia.

No entanto, ao sair do reality, Larissa detonou o affair. "Vi uma Larissa transtornada. Ela assume que a indecisão do Sacha arruinou a vida dela", avalia Chico Barney. "Manipulada. O que arrasou Larissa de fato, no jogo, foi esse macho", concordou Kerline.

Na Hora do Faro, Larissa disse que não gostaria nem que Sacha nem Babi Muniz, sua rival, vencessem o reality show.

Assista à íntegra do Central Splash:

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após eliminação de Larissa, quem é o mais odiado? Resultado parcial Total de 1197 votos 0,75% Albert Bressan 0,67% Babi Muniz 0,33% Camila Moura 2,67% Cauê Fantin 0,75% Fernanda Campos 7,94% Fernando Presto 0,58% Flor Fernandez 0,42% Flora Cruz 0,33% Gui Vieira 0,50% Gilsão 1,42% Gizelly Bicalho 0,50% Juninho Bill 0,25% Júlia Simoura 1,59% Luana Targino 33,92% Raquel Brito 2,34% Sacha Bali 0,67% Sidney Sampaio 0,58% Suelen Gervásio 0,42% Vanessa Carvalho 6,93% Yuri Bonotto 10,36% Zaac 26,07% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1197 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso