Chico: 'Eliminação de Larissa foi a primeira derrota de Davi em realities'

No Central Splash desta sexta-feira (04), Chico Barney e Bárbara Saryne repercutiram a saída de Larissa de A Fazenda 16 (Record). A ex-BBB teve o apoio de Davi Brito fora do reality, que pediu mutirão de seus seguidores para votarem nela.

"Foi o primeiro paredão que Davi perdeu desde que começou a participar de realities shows. O Davi perdeu", avalia Chico. Bárbara responde que derrota era previsível. Ela reflete:

Galera tem muito medo de mutirão, mas a verdade é que o público de reality show tem personalidade e faz o que quer. E a cada ano essa galera vai para outra pessoa, poucos ficam fiéis e fazem tudo o que o ídolo pedir, a maioria se dispersa. É uma ilusão isso que mutirão salva alguém.

Ela lembra, por exemplo, que Juliette, que foi um fenômeno no Big Brother, chegou a pedir apoio para seus seguidores no BBB 23 para o Alface e não conseguiu salvar o brother. "Anitta e Juliette já não conseguira mudar resultado, então o público tem personalidade (...) Puxar mutirão é mais pela relevância do 'Fulano torce para mim', mas..."

Chico concorda e também argumenta que cada edição e programa tem uma história individual, não existem transferências de narrativas nem de ídolos. "Tudo depende da história que está sendo contada naquele reality show. A Gizelly não vai transferir as fadas sensatas automaticamente para A Fazenda. Importa o que ela fizer.

O mesmo com a Raquel, ela só vai deslanchar quando conseguir o fio da meada para contar a história dela lá dentro. Infelizmente em três semana já esteja tarde. (...) Mas eu não acho que fãs do Davi sejam eleitores de Raquel.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após eliminação de Larissa, quem é o favorito para vencer o reality? Resultado parcial Total de 10493 votos 0,22% Albert Bressan 2,59% Babi Muniz 6,38% Camila Moura 19,60% Cauê Fantin 0,39% Fernanda Campos 0,30% Fernando Presto 5,74% Flor Fernandez 0,08% Flora Cruz 0,09% Gui Vieira 0,63% Gilsão 1,12% Gizelly Bicalho 0,67% Juninho Bill 7,06% Júlia Simoura 0,49% Luana Targino 20,63% Raquel Brito 1,18% Sacha Bali 16,40% Sidney Sampaio 0,10% Suelen Gervásio 0,30% Vanessa Carvalho 2,76% Yuri Bonotto 0,45% Zaac 12,84% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 10493 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso