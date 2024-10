Brasileiro que teria flertado com Madonna vira cantor: 'Nada é impossível'

"Sentia que faltava ter uma reviravolta na vida". É assim que Estevan, 26, decidiu investir na carreira de cantor. Vencedor dos concursos Mister Brasil 2021 e Mister Cowboy 2024, o artista, que também ganhou fama como affair de Madonna, em 2022, embarca no desafio como artista sertanejo após ter vivido a experiência de DJ e modelo.

A minha relação com a música começou desde os seis anos. Comecei tocando na igreja, aos 10 entrei no conservatório e me formei como músico regente. Nesse período, dos seis até os 17, aprendi a tocar vários instrumentos, toco mais de 11 tipos de instrumentos diferentes. Entrei na Belas Artes, fiz o curso de produção musical, produção fonográfica e comecei a tocar como DJ, mas eu sentia que faltava algo dentro de mim que falava: "vai ter uma reviravolta na sua vida". Não me imaginava cantor. Estevan, em entrevista exclusiva para Splash

"Expectativa é tocar corações"

Além do sentimento de buscar algo novo, Estevan decidiu apostar na carreira de cantor após um elogio a sua voz. "Não me imaginava como cantor porque sempre fui o músico da parada, sempre tocava e nunca cantava. Há um tempo atrás, fui gravar vídeo com uma amiga cantando e ela falou: 'você tem um timbre de voz lindo, potente, grave'".

Comecei a fazer aulas de canto e veio aquele sentimento de que esse é o caminho. Vi uma abertura, comecei a estudar, passei um ano me preparando para poder gravar minha primeira música, para poder começar as apresentações.

O artista lança a música "Sentimento vazio" nesta sexta-feira (4) como pontapé na vida de cantor. "A música fala muito das relações atuais, que alguns empecilhos, como amizades, redes sociais e o ego, impedem as pessoas que se amam de estarem juntas".

Minha expectativa como artista é que o meu trabalho possa tocar os corações das pessoas e levar esse sentimento: nunca é tarde para estar junto com o seu amor, que o amor sempre prevalece.

Seu início no mundo da música conta com a parceria de Elias Mafra —compositor de artistas como Lauana Prado, Jorge & Mateus e Paula Fernandes, entre outros. "Quando fui produzir a música, busquei transformá-la em algo que pudesse alcançar mais pessoas, alcançar mais regiões, alcançar não só o Brasil. É importante a gente lembrar as pessoas que nunca é tarde para você estar com o seu amor".

Além de "Sentimento Vazio", já tem outros lançamentos e vamos começar a montar agenda de shows. Como sou também DJ e produtor musical, não poderia deixar de colocar eletrônica dançante e bem marcante nas minhas músicas, que são experiências que eu levo para a vida. Quero deixar bem explícito que isso tudo é para unir as pessoas.

Experiência como Mister Brasil e Cowboy é vista como trunfo para ganhar o público nos palcos. "Pretendo levar a experiência que tive de conhecer pessoas, a experiência que tive de ver o sonho das pessoas. Creio que quando ela vai para um show, ela está buscando se suprir. Como mister, sempre busquei levar seriedade e um exemplo bom às pessoas, de que independente da sua origem, você pode sonhar. Nada é impossível."

"Me deixou instigado a conhecê-la"

Estevan viralizou em 2022 após uma troca de mensagens com a cantora Madonna se tornar pública. A fama de "affair" da diva do pop causou surpresa no artista, em sua família e em sua cidade natal: São Lourenço da Serra, cidade do interior de São Paulo, com 16 mil habitantes.

"Tudo foi surpreendente. Creio que não só para mim, como para todas as pessoas, todos os meus seguidores, até minha família, porque eu venho de uma cidade super restrita, onde as pessoas são mais tímidas", afirma.

Essa repercussão, para mim, no fundo do meu coração, me deixou com uma alegria imensa, foi uma surpresa enorme. Admiro ela como artista, admiro a relevância que ela levou para a revolução artística e musical também. Isso foi um ponto muito importante, não só no país de origem dela, mas mundialmente.

Papo com Madonna foi "descontraído e instigante", conta Estevan. "Além de descontraída, foi também uma coisa que me deixou instigado a conhecê-la como pessoa".