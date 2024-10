Bárbara: 'Tretas de A Fazenda agora têm sentido, os rivais foram definidos'

Depois da consagração de Júlia Simoura como Fazendeira pela 2ª vez em A Fazenda 16 (Record), a casa entrou em clima de rivalidade e diferentes brigas estouraram durante a madrugada e a manhã desta quinta-feira (3).

O grupo de Zé Love planejou não fazer as tarefas distribuídas pela Fazendeira, mesmo que gerasse punições para todos. "Eu acho que o pessoal vai pesar a mão nessa liderança da Júlia, acho que não vão dar sossego", reflete Chico Barney no Central Splash desta quinta.

"Eu acho que essa semana A Fazenda chegou", continua o colunista. Ele avalia que as narrativas, personagens e até mesmo torcidas estão se estabelecendo e está gerando entretenimento. "Está legal, promissor e quente."

Bárbara Saryne diz que não imaginava que a vitória de Júlia seria tão boa para o jogo. "Agora a gente bateu o martelo da divisão de grupos, quem está de um lado, quem está do outro. Até os que estavam meio avulsos, como o Gilsão, nessa última roça fez a sua escolha."

Conseguindo entender o jogo, a gente se apega mais aos participantes. As tretas agora têm um sentido, dá para ver que é para provocar a Fazendeira, provocar o rival. Não é a treta pela treta, isso é o mais importante.

"Agora é briga com contexto... é bom!", finaliza Chico.

