Balanço A Fazenda: Confira resumo de tudo o que rolou na 2ª semana!

Mais uma rodada aconteceu em A Fazenda 16 (Record) com muitas brigas, estratégias e jogadas dos peões. Confira tudo o que aconteceu na semana sob os comandos da fazendeira Flor Fernandez:

Cabelo na comida

Na sexta-feira (27), Flora encontrou um fio de cabelo em seu prato, o que gerou um desconforto com Fernando, um dos peões que cozinham para todos na sede. Além de alguns comentários ácidos do chef sobre o ocorrido, que disse para a filha de Arlindo Cruz "fazer uma lace para a Sue" com os fios encontrados, o causo gerou uma posterior briga entre ele e Gizelly.

Dias depois, a ex-BBB disse ter em encontrado um "pentelho" na comida, o que gerou um bate-boca acalorado sobre o tema. "Todo mundo aqui encontrou cabelinho pequenininho de saco, de c*, de perna, de axila. Antes fosse um cabelão, porque a gente sabe que é da cabeça", disparou a advogada e o acusou de coçar a região íntima enquanto cozinha.

Festa e beijo

A primeira festa da 16ª A Fazenda teve como tema alto-mar, e os peões foram vestidos de piratas e curtiram o show do grupo Tchakabum.

Além de muita bebedeira e dança, Sacha e Larissa protagonizaram o primeiro beijo do programa em 2024, após o ator negar diversas vezes querer ficar com a ex-BBB.

Punições

Ao longo da semana, os peões cometeram uma série de infrações que os deixou sem gás, piscina e ofurô, café, água encanada e academia.

Gui Vieira não acordou para sua tarefa dos tratos das ovelhas, o que gerou uma reprimenda de 12 horas sem gás. Já Raquel e Sacha desceram com suas garrafas de água para a área dos animais, o que gerou 48 horas sem café e academia.

Após uma discussão de madrugada com Cauê e Yuri, Zé Love provocou uma punição: tirou o microfone e falou sem o instrumento, o que é um punição grave para o programa. Por isso, os peões ficaram 24 horas sem água encanada.

Votação

A terça-feira de votação foi quente para os peões, que protagonizaram discussões durante o ao vivo, com acusações de falsidade de Luana para Gilsão. Flor, fazendeira da semana, indicou Júlia Simoura para a berlinda.

Com 11 votos, Juninho Bill foi ocupar o segundo banco e puxou Larissa, que estava na baia, para a risco de eliminação. Fernando Presto sobrou no resta um, completou os roceiros e impediu a ex-BBB de competir pelo chapéu de fazendeiro.

Sacha Bali, que ganhou a Prova de Fogo e tinha os poderes do lampião em mão, combinou sinais com as mãos com Larissa, para dar uma dica do poder. Por isso, os poderes foram cancelados pela produção e a estratégia exposta no ao vivo.

Racha no grupão

Após a formação de roça, os peões do grupão se reuniram para discutir o cancelamento dos poderes do lampião, visto que Sacha e Larissa fizeram um combinado sem o grupo saber. Foi argumentado que se outros soubessem, poderiam ter avisado que não pode acontecer comunicações entre os donos dos poderes.

Sacha foi acusado por aliadas como Luana e Raquel de fazer um jogo individual dentro do grupo e de ser manipulador com o restante, fazendo outros seguirem suas vontades. Depois de uma longa conversa, os 12 integrantes do grupão decidiram continuar a jogar juntos e a tentarem serem mais leves uns com os outros.

Nova fazendeira: Júlia Simoura

Em uma prova onde os peões deveriam fazer arvorismo carregando um pote de mel, Júlia teve a melhor estratégia e conseguiu se consagrar como fazendeira pela 2ª vez no programa. Juninho Bill e Fernando Presto se juntaram à Larissa Tomásia na 2ª roça do programa.

A fazendeira então escolheu os peões do grupo adversário para as tarefas de tratos dos animais e da casa. Fernando protagonizou uma discussão com a influencer depois de ser colocado nos cuidados do touro e da vaca. "Se não aguentar vamos levar punição!", disparou o ex-Masterchef.

Roça e eliminação de Larissa

Com 26,04% dos votos, Larissa Tomásia foi a menos votada para continuar no reality e se tornando a 2ª eliminada. Juninho e Fernando voltaram para o jogo o que gerou uma grande impacto no 'grupão'.

Os aliados então se reuniram para repensar a estratégia para 3ª semana, visto que perderam uma peoa. Suelen e Fernando discutiram logo após o retorno do chefe, pois este acusou a ex de Vitão de falar mal dele nas suas costas. "Eu falei foi na sua frente. Você tem que prestar atenção e baixar sua bolinha", respondeu Sue.

