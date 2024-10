Atriz Maidê Mahl tem alta da UTI após quase um mês internada

Maidê Mahl, 31, foi transferida da UTI para a enfermaria nesta quinta-feira (3), após quase um mês internada. O estado de saúde dela é estável, informou o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP a Splash, na manhã desta sexta-feira (4).

O que aconteceu

O Hospital não informa se Maidê está consciente." As informações que temos são as que constam na nota", disseram, quando questionados pela reportagem.

Internação

Atriz ficou internada quase um mês em estado grave, após passar 3 dias desaparecida no início de setembro. Maidê foi encontrada desacordada em um quarto de hotel no dia 5 do mês passado, em São Paulo.

Ela foi localizada com lesões por todo o corpo e com a respiração fraca. Maidê foi atendida pelo Samu no local e depois levada para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

A atriz deu entrada no hotel no dia 2 de setembro, data em que ela desapareceu. A polícia não encontrou indícios de que outras pessoas estiveram com ela.

Quem é Maidê Mahl?

Maidê é gaúcha, da cidade de Venâncio Aires. Seu primeiro nome é Geliane, mas ela optou por usar o segundo nome, Maidê, como artístico. Ela também morou em Santa Catarina.

A artista atuou em séries para streamings como Star+ e HBO. Em "O Rei da TV" (Star+), drama de 2022, ela interpretou Elke Maravilha. Já em "Vale dos esquecidos" (HBO), thriller do mesmo ano, ela trabalhou como a personagem Giovanna.

Maidê Mahl como Elke Maravilha na série "O Rei da TV" (Star+) Imagem: Reprodução/Instagram/@maidemahl

Ela também é modelo. Em 2017, participou do reality "Casa das Modelos" (RedeTV!), já esteve no casting de modelos da Mega Model e faz parte do casting da Mega Stage.

Antes de seguir carreira artística, Maidê cursava agronomia.