Aos 54 anos, Luciana Gimenez revela vontade de engravidar novamente

Mãe de Lucas Jagger, de 25 anos, e Lorenzo, de 13, Luciana Gimenez contou que está pensando em aumentar a família aos 54 anos.

O que aconteceu

A apresentadora disse que sente vontade de engravidar novamente. "Estou pensando em engravidar. Juro, comecei a pensar nisso porque meu filho está com 13 anos. Estou realmente pensando nisso, pra te falar a verdade", disse ela em uma entrevista ao jornal O Globo.

Apesar do desejo de aumentar a família, a artista contou que está solteira e que não quer se envolver com qualquer pessoa. "Sou um pouco exigente. Não sou dessas que ficam com alguém só por ficar. Gosto muito de mim para ficar com alguém que eu não ache incrível. Espero namorar em breve, e quem sabe, com o pai do meu filho", contou.