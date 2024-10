Antes de festa de A Fazenda, Sacha deita e desabafa: 'Não estou no clima'

Sacha Bali se mostrou desanimado antes da festa de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

O peão deitou e pareceu pensativo após a gravação da Hora do Faro com Larissa Tomásia. A segunda eliminada do reality show criticou o peão, com quem chegou a trocar beijos no confinamento. Raquel Brito tentou animá-lo.

Sacha: "Não vai dar, não".

Raquel: "Amanhã tu fica pensativo".

Sacha: "Não estou no clima de curtir, não. Mas está tudo certo".

Raquel: "Bora, Sacha! Vamos curtir, entregar entretenimento!".