Anne Hathaway confirma 'O Diário da Princesa 3': 'De volta a Genovia'

Anne Hathaway, 41, confirmou nesta sexta-feira (3) que "O Diário da Princesa 3" sairá do papel após dez anos de espera.

O que aconteceu

Anne, que protagoniza a franquia da Disney, celebrou a notícia com um vídeo nas redes sociais. "Milagres acontecem. De volta a Genovia... O conto de fadas continua", escreveu a estrela.

A notícia veio após a confirmação de que Adele Lim assumirá a direção do longa. Segundo a revista Variety, a diretora de "Podres de Ricos" e "Raya e o último Dragão" estará no comando do terceiro filme.

A cineasta se disse empolgada para o novo projeto, especialmente por também ser fã da história. "Estamos ansiosos para celebrar os pilares centrais do poder feminino, da alegria e mentoria com o público do mundo todo", disse ela em um comunicado.

Anne Hathaway e Julie Andrews são as estrelas dos dois primeiros filmes de "O Diário da Princesa", lançados em 2001 e 2004. O clássico teen conta a história de Mia Thermopolis, uma jovem comum que tem sua vida transformada após descobrir ser parte da família real de Genovia.

Ainda não foram divulgados os detalhes do roteiro de "O Diário da Princesa 3". A expectativa é que a trama traga os novos desafios de Mia após assumir o posto de rainha de Genovia.