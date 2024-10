Anitta faz retiro espiritual e reflete: 'A consciência é minha virtude'

Anitta, 31, está em um retiro espiritual.

O que aconteceu

Nesta sexta-feira (4), ela compartilhou registros de seu retiro com a guru Max Tovar nas redes sociais. "Criando visões concretas de um prisma macrocósmico com um otimismo brilhante e ambição apropriada. Estar aberto do centro, redirecionado para o momento. É isso, amor, natureza irrestrita. Podemos mudar isso das bordas, podemos desafiar todas as nossas fronteiras", escreveu ela no Instagram.

A cantora ainda apontou a importância de entender as transformações. "Sempre há um novo líder, sempre há uma nova ordem. Nosso caminho está avançando e o caminho está sempre mudando. Estamos livres do que nos impede de realizar nosso destino. Livre de todas as velhas histórias que me contaram. Eu caminho pelo vale da minha própria sombra. Nós somos livres".

A artista ainda falou sobre intuição. "A consciência é minha virtude e sou grato pela busca de mergulhar fundo em minha própria mente e confiando na intuição. Das vidas que vivi antes desta, nossa forma essencial de gnose. É uma forma simples de liberdade, é tão suave quanto a inalação. E a expiração está liberando toda a tensão que tenho sentido. Na superfície e abaixo de mim, estou me conectando ao meu espírito. E estou aqui agora, bem diante de você, presente neste momento. E o trabalho da nossa vida é honrar a beleza ao seu redor".