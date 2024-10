A Fazenda: Record se manifesta sobre 'coçadinhas' de Raquel em área íntima

A Record se pronunciou sobre a coceira de Raquel Brito em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

A emissora que transmite o reality show rural se manifestou. "Tanto o atendimento médico, como o diagnóstico são confidenciais. O programa tem à disposição dos participantes um médico 24 horas e são atendidos prontamente quando solicitado", comunicou, em nota enviada ao Jornal Extra.

Raquel chegou a virar meme pela "coçadinha". Desde o início do programa, a participante foi flagrada diversas vezes passando as unhas na região da vulva. Nas redes sociais, alguns espectadores apontaram que a peoa poderia estar com fungo ou alguma infecção vaginal, enquanto outros especularam que poderia se tratar de coceira causada por depilação.