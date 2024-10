Larissa se decepciona após ver vídeo de Sacha: 'Já deu de humilhação'

Segunda eliminada de A Fazenda 16 (Record), Larissa se decepcionou com Sacha, que foi seu affair no confinamento.

O que aconteceu

Lucas Selfie, apresentador da Cabine de Descompreensão, mostrou à ex-peoa um vídeo onde Sacha afirmava que ela, Gizelly e Luana procuravam VT's para se afirmar.

Larissa se chocou. "Tô bem decepcionada. Tô bem decepcionada mesmo."

Selfie a perguntou. "Não imaginava nada disso?"

Larissa confirmou. "Não."

Selfie a questionou."Aqui fora vale uma conversa?"

Larissa negou. "Ai, Lucas... Não. Acho que já deu de humilhação, né, gente?"

