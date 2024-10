Zé Love ameaça expor ex de peão e faz Gui chorar: 'Pegaram onde mais dói'

Zé Love e Cauê se alfinetaram na madrugada desta quinta (3), após uma série de discussões na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Cauê e Zé Love discutiram na madrugada. Zé ameaçou expor uma situação de Cauê que teria ocorrido fora da casa, com sua ex-companheira Alicia X. "Amigão, eu sei muito bem o que eu fiz, sei que foi o meu maior arrependimento da vida. Você vai ficar trazendo coisa lá de fora, amigão?", encarou Cauê.

Cauê teria traído sua ex, Alicia X, com uma amiga dela, enquanto ela estava confinada em outro reality da Record.

Zé disse que o rival tem trazido coisas "lá de fora" sobre ele, e que Cauê deveria ter "pensado nela". "Você tinha que ser exemplo. Pra você cobrar de mulher, você tem que ser exemplo."

Depois de se separarem, Zé reclamou sobre o peão para Fernanda e Gilson. "Ele quer comprar exemplo de homem que ele não é. Quem é esse cara, rapaz?", disse. "Pra se cobrar exemplo, você tem que ser exemplo [...] Tem teto de vidro? Não acuse ninguém, não. Concorda comigo? Esse cara não é exemplo de nada. Não sei nem o que esse coitado tá fazendo aqui."

Zé estava sem microfone durante a briga e tomou uma punição. Cauê, então, reclamou: "Você não colocou a porra do microfone, animal. Você é uma mula."

Mais tarde, Zé Love também ameaçou expor uma suposta traição de Gui, que descobriu através da aliada Fernanda. "Se falar alguma coisa, quem teto de vidro, eu vou expor um por um", disse Zé para Gui, que negou a fala e deixou o ambiente.

Para Cauê, mais tarde, Gui chegou a dizer que o reality não era para ele. "Sabe o que aconteceu? Pegaram em mim onde mais dói. Falaram aquela história, que é uma mentira. Pessoas que eu amo estão protegidas lá fora e eu nunca fiz isso na minha vida: uma pessoa inventar uma mentira sobre você e espalhar isso aqui, entendeu? Isso que acabou de me doer muito, porque pegaram o que eu mais amo e falaram ali."

Os aliados questionaram ao que ele referia, e Gui explicou. "Da história de Madu. De história de Madu que eu não conheço. Eu não sei como a Vi pode se sentir com isso. Ela pode se sentir insegura! Eu não tô lá pra olhar pra ela e explicar tudo."

Raquel diz que os rivais trazem argumentos de fora porque não têm embate, mas Gui negou. "Mas não é de lá de fora. Não é verdade."

Gui chorou e se declarou à companheira. "Eu sei que ela sabe quem eu sou, mas tenho medo dela se sentir insegura por uma coisa que inventaram."

Raquel defendeu o amigo e ainda o comparou com seu namorado. "Amigo, não vai. Para, pô! Você é um homem lindo. Meu sonho era que Cleiton fosse igual a você. Eu queria que ele tivesse um pouquinho de Gui."

A baiana aproveitou para expor as rivais do outro grupo, Fernanda e Babi: "Uma pegou Neymar, homem casado e grávido, a outra é Panicat! Tu sabe o que é isso? Vai te afetar? Todo mundo aqui tá por um motivo de polêmica — a minha eu nem sei qual foi, eu entro em todas. Mas não deixe isso afetar você. Os únicos dois da casa que são puros são vócê e Júlia."

Já Cauê, na baia com Gui, reclamou da forma como Zé Love o expôs. "Eles trouxeram a mesma coisa (de mim). A coisa que mais me afeta é o bagulho da Alicia X. Só que eu errei mesmo, tá ligado? Eu já sou resolvido com ela sobre tudo isso, já paguei, perdi tudo que eu tinha, perdi ela que era o amor da minha vida... [...] Eu tive que chegar no fundo do poço pra tentar me reencontrar e pra ver que eu precisava melhorar em vários aspectos."

A Fazenda - Enquete UOL: quem você quer que fique na 2ª roça? Resultado parcial Total de 75548 votos 30,04% Juninho 39,84% Larissa 30,11% Fernando Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 75548 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso