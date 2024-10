Zaac troca farpas com Yuri e Cauê em A Fazenda 16: 'Tira a máscara'

No início da noite de quinta-feira (3), Yuri, Zaac e Cauê voltaram a se envolver em uma treta na sede de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Yuri e Cauê estavam na cozinha e começaram a discutir com Zaac, que estava sentado na mesa.

Yuri provocou. "Fica aí falando."

Zaac rebateu. "Eu vou mesmo. Otário do c*ralho."

Zaac também provocou Cauê.

Zaac: "Quem é você, irmão? Quer dar uma de quebrada aqui? Demorô então, pai! De que quebrada você é? Faz favor, irmão. Vai tomar no c*. Quer ser o quê?".

Yuri deu um beijo na bochecha de Cauê no meio da discussão e Zaac continuou provocando. "Do nada, irmão. Você é forçado, irmão! Não é à toa que sua amiga falou que você é chato."

Yuri acusou Zaac de ser homofóbico e o funkeiro o rebateu. "Aqui não cai essa carapuça pra mim, não. Yuri, você é forçado, irmão. Tira essa máscara."

Zaac ainda comentou que Cauê "pulou a cerca" e o peão retrucou. "Você fica falando de uma história que aconteceu faz tempo e pode estar ofendendo uma pessoa que nem está aqui no bagulho."

A Fazenda - Enquete UOL: quem você quer que fique na 2ª roça? Enquete encerrada Total de 143883 votos 36,97% Larissa 31,93% Juninho 31,10% Fernando Votar de novo Total de 143883 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso