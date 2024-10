WME Awards 2024 anuncia data e homenagens a Lia de Itamaracá e Nara Leão

De Splash, no Rio

Única premiação dedicada às mulheres da música no Brasil, o WME Awards chega à sua oitava edição, em 19 de dezembro, em São Paulo.

Como vai ser

Em 2024, o prêmio traz homenagens a Lia de Itamaracá (em vida) e Nara Leão (póstuma). As duas resgatam e fortalecem histórias de empoderamento e representatividade feminina, segundo a premiação.

Lia de Itamaracá tem 80 anos e é cantora, compositora e uma das mais importantes cirandeiras da cultura brasileira. Em 2005, rompendo a estrutura de classes, tornou-se Patrimônio Vivo de Pernambuco, através do Registro do Patrimônio Vivo do Estado. Além disso, recebeu o título de Doutora Honoris Causa, pela UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), por sua vasta contribuição à cultura pernambucana e brasileira. Também em 2023 foi colocada como uma das 100 personalidades negras influentes da lusofonia, integrando a 100 Power List, iniciativa da revista Bantumen.

Já Nara Leão foi uma das mais relevantes cantoras, compositoras e instrumentistas do país. Considerada a musa da Bossa Nova, reunia no apartamento dos pais nomes que, posteriormente, seriam grandes artistas como ela, tais como Roberto Menescal, Ronaldo Bôscoli e Carlos Lyra. Nara sempre usou sua arte para promover debates e foi uma das mais importantes artistas do Brasil. Nara faleceu em 1989, aos 47, após lutar contra um tumor cerebral.

Minha expectativa para esta 8ª edição do WME Awards é mais uma vez jogar luz a talentos que merecem o devido reconhecimento por sua contribuição para a cultura e a música no Brasil. A Lia de Itamaracá é uma artista de grande potência e genialidade, que ainda precisa ser celebrada em maior escala, e ficamos muito felizes em poder fazer essa homenagem a ela em vida.

Claudia Assef, idealizadora do WME