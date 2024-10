Trégua: Raquel Brito comemora aniversário na Fazenda com funk e choro

Raquel Brito completou 24 anos nesta quinta-feira (3) em A Fazenda 16 (Record) e comemorou ao lado dos aliados.

O que aconteceu

Raquel foi surpreendida por seus amigos do reality.

Na hora do almoço, ela recebeu flores de Gizelly. "A gente não tem açúcar nem trigo, mas temos muito amor e carinho pela senhora."

A ex-BBB ainda disse que colheu a única flor vermelha do jardim para simbolizar a raridade de Raquel. "Você é minha alegria e a alegria de todo esse grupo aqui", disse.

A irmã de Davi chorou com a homenagem.

Yuri, então, cantou um funk seguido de parabéns para a aniversariante. "Raquel, gostosa, popozuda, com os lábios de mel. Só ela leva o Cleytinho para o céu", cantou.

Raquel agradeceu aos amigos. "Vocês são minha alegria todos os dias."

